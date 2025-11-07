Bautista Amieva y Maciel Bueno ya están en Australia para disputar el mundial de Beach Vóley

La cita mundialista será del 14 al 23 de noviembre.
La selección Argentina de Beach Voley, ya se encuentra en la ciudad de Adelaida, Australia, a la espera del comienzo del mundial. El país estará representado por tres duplas, dos masculinas y una femenina.
Entre las masculinas aparece la integrada por los oriundos de Tunuyán, Bautista Amieva y Maciel Bueno, quienes en la jornada de ayer ya pisaron suelo australiano e hicieron el primer reconocimiento de la arena donde se disputará el mundial.
Los de Tunuyán, están en el grupo D, donde enfrentarán a su par de Alemania, Brasil y Nicaragua. El debut será el propio 14 del corriente mes frente a los europeos. Luego enfrentarán a la dupla de Brasil y cerrarán el grupo frente a los centroamericanos.
Las restantes duplas que representarán al país son la integrada por los hermanos Tomás y Nicolás Capogrosso y en la rama femenina estarán Bárbara Churín y Morena Abdala.
Párrafo aparte para el entrenador argentino, será el mendocino y nacido también en el departamento de Tunuyán, Dan Andraos.
Cronograma de partidos de cada dupla
Capogrosso T./Capogrosso N.
15/11: vs. Mondlane/Mungoi
16/11: vs. Schachter/Pickett
17/11: vs. Ehlers/Wickler
Amieva/Bueno
14/11: vs. Henning/Wüst
15/11: vs. Evandro/Arthur Lanci
17/11: vs. Mora/López
Churín/Abdala
15/11: vs. Müller/Tillmann
16/11: vs. Bock/Lippmann
17/11: vs. González/Navas