Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 7, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 7, 2025

logo el cuco digital

Bautista Amieva y Maciel Bueno ya están en Australia para disputar el mundial de Beach Vóley

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La cita mundialista será del 14 al 23 de noviembre.

La selección Argentina de Beach Voley, ya se encuentra en la ciudad de Adelaida, Australia, a la espera del comienzo del mundial. El país  estará representado por tres duplas, dos masculinas y una femenina.

Entre las masculinas aparece la integrada por los oriundos de Tunuyán, Bautista Amieva y Maciel Bueno, quienes en la jornada de ayer ya pisaron suelo australiano e hicieron el primer reconocimiento de la arena donde se disputará el mundial.

Los de Tunuyán, están en el grupo D, donde enfrentarán a su par de Alemania, Brasil y Nicaragua. El debut será el propio 14 del corriente mes frente a los europeos. Luego enfrentarán a la dupla de Brasil y cerrarán el grupo frente a los centroamericanos.

Las restantes duplas que representarán al país son la integrada por los hermanos Tomás y Nicolás Capogrosso y en la rama femenina estarán Bárbara Churín y Morena Abdala.

Párrafo aparte para el entrenador argentino, será el mendocino y nacido también en el departamento de Tunuyán, Dan Andraos.

Cronograma de partidos de cada dupla

Capogrosso T./Capogrosso N.

15/11: vs. Mondlane/Mungoi
16/11: vs. Schachter/Pickett
17/11: vs. Ehlers/Wickler

Amieva/Bueno

14/11: vs. Henning/Wüst
15/11: vs. Evandro/Arthur Lanci
17/11: vs. Mora/López

Churín/Abdala

15/11: vs. Müller/Tillmann
16/11: vs. Bock/Lippmann
17/11: vs. González/Navas

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Rápido y furioso: persecución policial por las calles de Tupungato al mejor estilo de Hollywood

Una mujer fue asaltada mientras esperaba el colectivo en Tupungato: le sacaron casi medio millón de pesos

Un padre y su hija de 14 años están graves por botulismo: sería por una conserva 

El padre y su hija con botulismo luchan por su vida y el personal de terapia intensiva trabaja para mantenerlos estables

Una riña se produjo en Tunuyán por no pagar el alquiler: hay dos heridos por arma blanca

Destino San Javier y Amar Azul llegan a San Carlos para la Fiesta de la Tradición 2025

Se acerca el juicio de Oscar Sáez, acusado de un doble asesinato que conmovió a Tunuyán

Denunció que le robaron 10.000 kilos de ajo, y gracias a un video, la Policía encontró dos camionetas con el cargamento

Abren autos y roban carteras en Tunuyán: tres mujeres fueron víctimas en los últimos días

Un cóndor  cayó en el techo de una casa en Tunuyán y fue rescatado por la policía y guardaparques

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO