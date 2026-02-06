Becas de estudio de la UNCuyo: en breve abre la inscripción

Del 9 al 26 de febrero, estudiantes de grado y pregrado, como también quienes cursen el preuniversitario, podrán anotarse en una única convocatoria anual para los diferentes programas. La modalidad es exclusivamente online.

La Secretaría de Bienestar Universitario (SBU) de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) inscribirá desde el lunes 9 al jueves 26 de febrero para sus 12 programas de becas.

La convocatoria incluye becas de alojamiento, conectividad, deporte, estudiante de grado, estudiante de tecnicatura, ayuda económica, comedor, discapacidad, residencia, jardines maternales, identidades plurales, pueblos originarios y escuelas rurales.

Se realizará en un único llamado destinado a quienes cursan todos los niveles de grado y pregrado, pero también para ingresantes que estén en el preuniversitario.

Como todos los años, la modalidad de inscripción será exclusivamente online. Se deberá completar un único formulario que se habilitará en la página de Bienestar, del 9 al 26 de febrero del 2026 (hasta las 23:59). En ese espacio se deberán subir las imágenes de la documentación excluyente que se encuentra detallada en ese sitio web.

Se recomienda a los interesados que antes de ingresar a la inscripción tengan toda la documentación en imágenes para poder subir al formulario online. Puede ser en fotografía o estar escaneada, pero en buena calidad (legibles). Para conocer el detalle de la documentación a entregar, se puede consultar acá.

Para aquellos que tengan alguna dificultad técnica o consulta sobre la documentación, se habilitarán dos vías de comunicación: el correo electrónico becas@uncuyo.edu.ar y un contacto de WhatsApp (solo mensajes) 2615570094.

Fuente: UNCuyo