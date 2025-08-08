Becas PROGRESAR: estas son las fechas de cobro establecidas para el mes de agosto

La ANSES estableció el calendario de pago de las becas destinadas a estudiantes mayores de 16 años.

Las becas que buscan acompañar la formación académica de nivel superior, incluyen esta vez a estudiantes de universidades privadas.

Fechas de cobro de Becas Progresar en agosto 2025

El pago se realiza de forma automática en cuentas bancarias habilitadas. El cronograma, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), es el siguiente:

Lunes 11 de agosto: DNI terminados en 0 y 1

Martes 12 de agosto: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 13 de agosto: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 14 de agosto: DNI terminados en 6 y 7

Lunes 18 de agosto: DNI terminados en 8 y 9

Cuánto se cobra en agosto 2025

El monto mensual a cobrar en agosto es de 28.000 pesos, que representa el 80 por ciento del total del beneficio. El 20 por ciento restante se reserva y se paga a fin de año, luego de que el beneficiario acredite la regularidad en los estudios.

Este esquema busca promover la continuidad educativa y garantizar que los estudiantes cumplan con los objetivos académicos establecidos.

Cómo consultar la fecha y lugar de cobro

Para confirmar la fecha exacta de pago, los beneficiarios pueden consultar desde el sitio oficial:

Ingresar en www.anses.gob.ar

Acceder a “Mi ANSES” con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Ir a la sección “Fecha y lugar de cobro”

Verificar que los datos estén actualizados

En caso de no tener clave, se puede generar en el momento desde la misma página.

Requisitos para mantener la Beca Progresar

Académicos

Estar matriculado en una institución educativa

Aprobar las materias correspondientes

Presentar el certificado de alumno regular

Administrativos

Tener los datos personales actualizados en Anses

Informar cambios de domicilio o situación académica

Cumplir con los plazos de presentación de documentación

Socioeconómicos

No superar los ingresos familiares máximos establecidos por el programa

Mantener la situación socioeconómica declarada en la inscripción

Inscripciones abiertas 2025

La segunda convocatoria 2025 para inscribirse a las Becas Progresar sigue vigente durante el mes de agosto. Quienes se anoten en esta etapa recibirán hasta seis cuotas mensuales, mientras que los inscriptos en marzo acceden a doce pagos.

Primera convocatoria: del 10 al 30 de marzo (cerrada)

Segunda convocatoria: agosto (en curso).

Fuente: Perfil