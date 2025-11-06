Bendición de los Frutos, Chaya de Pavo, actos y más detalles de la Fiesta de la Tradición en San Carlos

Los eventos son hasta el domingo 23 de noviembre.

Como cada año, San Carlos se viste de fiesta para celebrar la tradicional Fiesta de la Tradición, con una programación pensada para que toda la comunidad disfrute de actividades culturales, espectáculos y celebraciones típicas. Las actividades comenzaron el martes 4 de noviembre y continúan con eventos destacados durante todo el mes.

Agenda

– Viernes 7 de noviembre: Bendición de los Frutos a las 21:00 horas en el Sport Club San Carlos.

– Sábado 8 de noviembre: La esperada Chaya de Pavo más grande del país y la proclamación de la Flor Provincial de la Tradición, ambas en el Sport Club San Carlos a las 19:30 horas. Las entradas ya están a la venta.

Las personas que deseen adquirir su entrada a un valor de 20,000 pesos para la chaya deberán comunicarse a los siguientes números telefónicos:

– Domingo 8 de noviembre: Acto protocolar y desfile cívico militar y policial a las 10:00 horas en calle Independencia, Villa de San Carlos.

– Lunes 10 de noviembre: Muestra de piochas gauchas con visitas guiadas y gratuitas en el Museo Histórico Fuerte San Carlos a las 10:30 horas. La muestra estará disponible durante un mes.

– Viernes 14 de noviembre : Apertura del Neyú Mapú para la Fiesta de la Vendimia Departamental «Historia con alma de Tradición y Vendimia 2025/26» y entrega de bonos para votación a las 19:00 horas. La previa será a las 20:30 horas y el acto oficial a las 21:00 horas.

– Sábado 14 de noviembre : Primera noche de tradición en San Carlos, con apertura de puertas a las 19:00 horas. En el Teatro Municipal Neyú Mapú | Anfiteatro San Carlos | Mendoza, Argentina. J. Néstor Lencinas (RP 92), esquina El Fuerte 508.

– Domingo 15 de noviembre : Segunda noche de tradición.

Compra entradas para FIESTA PROVINCIAL DE LA TRADICIÓN 2025 a través del siguiente link: https://share.google/NBh792N4d7ubkPJvQ

Entrada General para la Fiesta de la Tradición se encuentr a un calor de $10.000, el combo x 2 Noches: $15.000.