Bendición del Agua en el Puente del río Tunuyán: habrá música y poesías en protesta contra la minería contaminante

Será hoy viernes desde las 19 horas.

Los autoconvocados por el agua de Tunuyán, que continúan con el acampe en en el Puente Del Río de Tunuyán, realizarán desde las 19 horas de este viernes la “Bendición del Agua”, en protesta contra la minería en la provincia de Mendoza.

Entre las actividades que se realizarán habrá música, poesía desde las 19 horas, luego se realizará un acto central y finalizará desde las 22 horas con una peña que contará con artistas locales

Quienes asistan deben llevar su silla, merienda, mate, abrigo y off comunicaron desde la organización. La entrada es libre y gratuita.