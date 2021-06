Biblioteca de Tunuyán convoca a escritores del Valle de Uco para crear una antología audiovisual

Se trata de La Pajarera. Hay tiempo hasta el 10 de julio para enviar los escritos.

La Biblioteca La Pajarera, ubicada en Tunuyán, está llevando adelante una convocatoria abierta de escritores de todo el Valle de Uco para crear un antología, impresa y audiovisual.

Rosario Castillo, quien forma parte del espacio que abrió durante la pandemia, dialogó con El Cuco Digital y respondió algunas preguntas sobre cuál es el objetivo principal de la iniciativa, cómo surgió, si las personas que participen deben cumplir algún requisito, y también habló sobre el actual funcionamiento de la biblioteca, entre otras cosas.

-Rosario, ¿En qué consiste el proyecto que están emprendiendo?

El proyecto es una antología de poetas del Valle de Uco en principio, pero está abierto a cualquiera que quiera compartir sus textos, porque no es solo poesía sino también micro ficción, cuentos, lo que tengan para compartir. En esta primera etapa vamos a hacer del Valle de Uco nada más.

El objetivo es que podamos generar como el encuentro entre todas las personas que están escribiendo, creando algo, y a partir de ahí ver si surgen otras ideas u otras formas de encontrarnos.

-¿Cómo surgió la iniciativa?

La iniciativa surge desde una antología que llegó a la biblioteca del año 1986, la leímos y dijimos “qué bueno dejar un registro de lo que está pasando actualmente de quienes están escribiendo”, y no solamente escribiendo porque no le queremos dar el formato solo de papel, sino que va a ser digital, eso seguro. Primero se va a digitalizar, le vamos a dar formato como de una revista, que tenga ilustraciones, fotografías, y la parte audiovisual la pueden aportar quienes quieran, pueden ser locutores, personas que se dediquen al cine, o personas que solo quieran participar para colaborar.

-Las/los escritores que se presenten, ¿Deben cumplir algún tipo de requisito?

No se tiene que cumplir ningún requisito, más que aportar dos textos no muy largos. No hay selección de textos, sino solamente ponerlos en antología; no es un concurso, sino solo para compartirlo.

-Por otro lado, en cuanto a la biblioteca ¿Cómo está funcionando actualmente? ¿En el último tiempo han podido abrir las puertas de su espacio?

Por ahora estamos un poco suspendidos con el tema de las actividades por las restricciones de la pandemia y los contagios, pero la idea es que cuando todo empiece a funcionar de nuevo, seguir generando eventos, por eso también una de las razones por las que estamos encarando este proyecto es para no perder el espíritu de integrarse y de conocer qué están haciendo otras personas en el territorio y por fuera también, porque nos está escribiendo de México, de Córdoba, de distintos lugares, pero bueno, esta primera tanda va a ser solo del Valle de Uco.

Quienes deseen participar del proyecto, pueden enviar sus escritos al siguiente email: [email protected]