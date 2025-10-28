Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 28, 2025

octubre 28, 2025

Bomberos de San Carlos y Tunuyán sofocan incendio en aserradero

Las causas del incendio están siendo investigadas.

Un incendio se desató en horas de la madrugada en un aserradero ubicado en calle Bernardo Quiroga, San Carlos. El hecho fue reportado mediante un llamado a la línea de emergencias 911, lo que movilizó a personal policial y dotaciones de Bomberos de San Carlos, con apoyo de unidades provenientes de Tunuyán.

Al llegar al lugar, los equipos constataron un foco ígneo declarado en el interior de un galpón. Los propietarios del establecimiento se encontraban fuera del inmueble al momento del siniestro, por lo que no se registraron personas lesionadas. Como medida preventiva, se evacuaron viviendas colindantes.

El fuego fue controlado, aunque se registraron pérdidas materiales significativas: tres motores trifásicos de 20 HP, cuatro cubiertas de camión, una carpa para remolque, mil alfajías y trescientas tablas de madera.

