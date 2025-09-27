Facebook X-twitter Youtube Instagram

Bono de Puntaje 2025: fecha límite para el cierre de la inscripción

Los docentes con bono en estado “Corregir” deberán cerrar la inscripción antes del 30 de septiembre.

A poco de comenzar la etapa final de emisión de Bono 2025 para Nivel Secundario y centros de capacitación para el trabajo, la Subsecretaría de Educación DGE recuerda que los docentes con su bono en estado “Corregir” deberán cerrar la inscripción antes del 30 de septiembre.

30/9: Cierre final de la inscripción

Hay aproximadamente 2.000 docentes que se encuentran con su bono en estado “Corregir” y no han cerrado la inscripción. Para el cierre se contemplará como fecha límite el 30 de septiembre inclusive y quienes no hayan cerrado su inscripción no podrán acceder al bono 2025.

Para quienes tienen dudas sobre el estado de su bono, se recomienda ingresar al sistema y revisar en qué situación se encuentran, teniendo en cuenta las indicaciones que se ofrecen a continuación.

Estados posibles de la postulación

Al ingresar al sistema, cada docente puede visualizar el estado de su trámite:

• Pendiente o Aceptado: la validación avanza con normalidad.

• Corregir: se debe revisar el correo electrónico declarado, seguir el instructivo enviado, realizar las correcciones necesarias y cerrar la inscripción. El plazo para este procedimiento es de cinco días hábiles desde la notificación.

Revisión de antecedentes

Los motivos de rechazo pueden consultarse a través del botón “Ver detalles” o posicionando el cursor sobre el ícono rojo que despliega la observación correspondiente.

Es importante tener en cuenta que un antecedente se considera validado si figura con tilde verde en la columna “Estado”, aun cuando algún documento haya sido rechazado, siempre que existan otros elementos que respalden la validación.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza 

