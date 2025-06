BRAVAS de Made in y la coreo solista de Elías Abrego destacados para competir en los Premios Martín Fierro de la Danza

En comunicación con El Cuco Digital contó su experiencia y emoción.

El 7 de junio, el coreógrafo y bailarín Elías Abrego expresó en sus redes sociales su inmensa alegría tras resultar finalista de los Premios Martín Fierro de la Danza. La gala, que se celebró en el Teatro Colón de San Martín, abrió su convocatoria en mayo para seleccionar a los representantes de cada provincia, y en esta oportunidad Mendoza contó con dos postulaciones destacadas: el grupo Femenino BRAVAS de Made in y la coreografía solista de Abrego.

Durante la ceremonia, el jurado presente junto a miembros de ABTRA anunciaron en vivo a los finalistas por la Provincia de Mendoza, mencionando tanto al proyecto grupal como a la pieza individual de Elías. “Y ahí se nos mencionó a ambas coreografías como finalistas por la Provincia de Mendoza y claramente la felicidad y la emoción nos invadieron. Esto significa un mimo enorme a este camino que decidí emprender hace muchos años y que con esfuerzo y dedicación los sueños se logran”, celebró el coreógrafo.

Consultado sobre los factores de su trayectoria que sedujeron al jurado, Abrego señaló que la clave estuvo en “aprender una y otra vez, trabajar sobre el error, madurar muchos aspectos de la danza en uno como artista y como formador para poder transmitir a los grupos, capacitarse, estudiar e investigar… construir un ser artista”. Este aprendizaje continuo, afirma, ha alimentado su estilo y le ha permitido fortalecer tanto sus piezas colectivas como su faceta solista.

En cuanto al momento decisivo que lo impulsó hasta aquí, confesó que nunca imaginó llegar a esta instancia. “Los Martín Fierro de la Danza surgen este año y buscan profesionales del País que viven, transitan y comparten la Danza. Siempre se sueña con lograr muchas cosas y cuando llegó la convocatoria no dudé en embarcarme en esta nueva experiencia porque seguramente algo tengo y tenemos por aprender”.

El proceso de preparación fue “intenso desde el momento en que llegó la convocatoria”, según Abrego, quien junto a su equipo se abocó a “dar lo mejor en la gala de selección y que sea la danza quien decidiera hasta dónde”. Respecto al estilo, la propuesta de BRAVAS fusiona lo latino-caribeño con técnica académica, mientras que su pieza solista combina elementos del ballroom dance con ritmos latinos.

En su posteo, el coreógrafo renovó su compromiso con la danza y adelantó sus planes: “Seguiremos trabajando en el estilo que estamos haciendo capacitándonos con profesionales de las artes escénicas que aporten al crecimiento y enriquecimiento de todo esto. Hay muchas capacitaciones y couchés ya programados para los próximos meses y también la participación en distintos eventos dentro y fuera de la provincia, lo que hace como fogueo de cada integrante. Siempre fiel al estilo nuestro”.

Elías también destacó el rol fundamental de su equipo y de la gran familia conformada en Made in: “La danza me salvó en muchos aspectos de la vida y la gran familia que es Made in que se formó fue fundamental en esto. Fueron quienes apuntalaban cuando las dudas o el cansancio aparecía y, hoy, con un nuevo hijo –jaja–, un nuevo proyecto renueva e impulsa a buscar nuevas formas y estar a la altura de la Danza de la Provincia, el País y con algunas visiones un poquito más allá”.

Respecto a la siguiente etapa de los premios, Abrego mantiene “las expectativas siempre altas y la esperanza es lo último que se pierde”. La decisión final quedará a cargo de ABTRA y la producción, que definirán las ternas. En los próximos meses se sabrá si Mendoza tendrá representación en la gran final de Buenos Aires, donde se entregan los Martín Fierro de la Danza. “Llegar a esta instancia ya es un premio enorme y se recibe con total felicidad y responsabilidad para con nuestro arte, sin creernos más que nadie, solamente fiel a nuestro estilo. Así que estaremos expectantes de lo que se decida entre agosto y septiembre”.