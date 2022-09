Brian Saez cantó con Destino San Javier en el Arena Maipú: “Venía esperando con muchas ansias esa noche”

El joven dialogó con este medio y dio detalles de la noche que vivió junto a este trio.

El pasado 2 de septiembre, Brian Saez, el talentoso tunuyanino que pasó por La Voz Argentina tuvo la oportunidad de cantar con Destino San Javier en el Estadio Arena Maipú.

Brian dialogó con El Cuco Digital y contó que vivió una noche muy especial que nunca olvidará. Además, agradeció a todos los que hacen que sus sueños se vayan cumpliendo día a día.

El cantante, destacó que la invitación la recibió cuando se conoció con el trío en la Peña de Morfi en Telefe. “Yo terminé de cantar, los vi, nos saludamos, comenzamos a hablar, y Paolo Ragone me comentó que vendrían a Mendoza y me dijo que les gustaba como cantaba, además de mi temprana edad y las ganas que le pongo, entonces surgió la invitación y sin duda alguna acepté. Venía esperando con muchas ansias esa noche”.

“Hicimos una versión acústica de una canción de su último disco Besarte de Nuevo. La cantamos frente al público y fue maravilloso”, agregó.

Por último, Brian, expresó que “fue hermoso, simplemente hermoso y muy especial debido a que es mi primer estadio y no podía creer lo que estaba sucediendo, ellos, de corazón me mostraron ante su público, me presentaron y dijeron unas palabras muy bonitas. Entonces este momento lo voy a guardar por siempre conmigo por lo especial que es y lo mucho que significa para mí”.