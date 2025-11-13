Facebook X-twitter Youtube Instagram

Brigadistas de Tunuyán se capacitarán internacionalmente en búsqueda de personas en desastres naturales y derrumbes

Dicha capacitación será en Neuquén y estará a cargo del grupo “Topos de Tlatelolco”,  un grupo internacional de socorristas mundialmente conocidos.

Argentina será sede del noveno curso internacional de intervenciones en desastres naturales, dicha capacitación será del 21 al 24 de noviembre en la ciudad de Centenario, Neuquén y contará con la presencia de brigadistas de diferentes países como Estados Unidos, Chile, Israel, Argentina y México, entre otros países, que también estarán presentes.

Desde Tunuyán, partirán rumbo a dicha capacitación un grupo de rescatistas especializados en búsqueda de personas en desastres naturales con el apoyo de canes.

En el caso de los brigadistas de Tunuyán,  Héctor Delgado y Gustavo Calderón, serán disertantes de dicho evento internacional y además formarán parte del resto de las capacitaciones que se brindarán en las diferentes jornadas.

El resto de la capacitación será desarrollada por el grupo internacional de socorristas conocidos mundialmente como “Topos”, originarios de México. Dicha organización  cuenta en la actualidad con células en varios países del mundo.

 En Argentina, actualmente, está presente el grupo Topos y  cuenta con un grupo de 50 hombres, donde el único mendocino es Héctor Delgado.

