Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 7, 2025

Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 7, 2025

Brillaron los tunuyaninos en la primera selectiva del Argentina Champions Dance rumbo a la final nacional

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La competencia continuará en distintas provincias, y los ganadores de cada instancia se reunirán en la gran final nacional. Esta última se realizará en noviembre en el Teatro Ducal del departamento de Rivadavia, donde se vivirá una jornada de celebración y talento. 

El Grupo de Aeróbica y Danza de la Municipalidad se destacó en cada categoría y ya se preparan para la gran final nacional. El domingo 3 de agosto, en el Cine de La Consulta, se realizó la primera selectiva del torneo nacional Argentina Champions Dance, certamen que recorre distintos puntos del país en busca de los mejores talentos. En esta oportunidad, participaron academias de todo el Valle de Uco, dejando a la danza local en lo más alto.

Con coreografías llenas de energía, técnica y emoción, los bailarines tunuyaninos brillaron ante un jurado exigente. Cada presentación fue el resultado de meses de trabajo, compromiso y pasión por el arte. Los grupos premiados fueron: Babys (1° puesto en Free Dance), Infantil A1 (1° puesto en Reguetón), Infantil A2 (1° puesto en Hip Hop), Infantil B (1° puesto en Hip Hop), Juvenil 1 (1° puesto en Contemporáneo y Free Dance) y Juvenil 2 (1° puesto en Contemporáneo y Reguetón). 

Franco Méndez fue reconocido como Mejor Bailarín del evento. Como así también el jurado distinguió en la jornada dos coreografías: Infantil 1 Reguetón y Juveniles 1 Reguetón. El grupo recibió, además, el premio a la Mejor Producción General, reflejo del trabajo integral que se realiza desde la Dirección de Deportes.

El reconocimiento obtenido reafirma el nivel de excelencia que caracteriza a los grupos municipales, dirigidos por Adriana Salinas, Carla Acuña y Sabrina Santivañez. 

FUENTE: TUNUYAN

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un ciclista alcoholizado intentó cruzar la ruta y fue embestido por una camioneta

Varias personas fueron detenidas en Tunuyán, luego de un fuerte operativo en el interior del asentamiento Rodrigo

Violento robo en Tunuyán: los delincuentes tenían chalecos antibalas y armas de fuego

Detectan carne de animales de dudosa procedencia en carnicerías del Valle de Uco: la Policía Rural intensifica los controles

CATA incorporó modernos colectivos para Valle de Uco: están equipados con la última tecnología

Una vez más, Lali llegó a Valle de Uco después de su presentación en Mendoza

El niño que fue mal inyectado en Tupungato quedó con secuelas, y la enfermera podría tener una imputación más grave

Tunuyán: un hombre golpeó a una mujer que terminó pidiendo ayuda en la calle

Accidente en La Consulta: chocó a un perro y cayó de su moto

Perros de la policía recuperaron elementos robados en Tunuyán

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO