“Bronca y tristeza”: Robaron una camioneta en la puerta de un Hospital y piden ayuda para recuperarla

Se trata de una camioneta Ford Ranger, color gris, patente FEL 169.

Una familia del Valle de Uco denunció públicamente, a través de las redes sociales, el robo de su camioneta en la puerta del Hospital Italiano de la provincia de Mendoza. El hecho ocurrió hace unos días y rápidamente se viralizó gracias a la difusión de vecinos y usuarios en distintas plataformas digitales.

Paula Ordovini, en comunicación con El Cuco Digital, relató que la familia se encontraba en el nosocomio debido a que tienen un familiar internado en estado de gravedad. El horario de visita es de 19:00 a 20:30 horas. “Llegamos a las 18:50 horas y a las 18:55 ingresamos al hospital. Dejamos la camioneta estacionada enfrente, en el lugar de estacionamiento donde me comentaron que hay trapitos, pero yo no vi ninguno. Cruzamos y nos dijeron la manera en que nos iban a llamar para ver a nuestro familiar. Al ratito salieron mis hijos, habrán pasado 11 minutos, y al mirar hacia la vereda para ver la camioneta porque uno está pendiente del vehículo y ya nos habían dicho que la zona es muy peligrosa al no verla se vuelven, sale mi marido y se da cuenta de que nos la habían robado”, expresó.

Ordovini agregó: “Seguidamente se publicó en todos lados. Gracias a Dios yo soy efectivo policial hace 23 años y llamé al 911. Me explicaron lo de la denuncia online, que ya lo sabía, pero igual llamamos para dar aviso de las características de la camioneta. Unos minutos más tarde se viralizó gracias a las personas que han compartido. Dios quiera que no le pase a nadie más esto. Siendo efectivo policial y con la situación familiar que estamos viviendo, se siente bronca, tristeza. Esto no le tendría que pasar a nadie”.

La familia solicita que cualquier persona que tenga datos o haya visto el vehículo se comunique de inmediato al siguiente número telefónico: 2622 548106.