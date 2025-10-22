Facebook X-twitter Youtube Instagram

Bruno y Laureano necesitan apoyo para representar a Mendoza en el torneo nacional de hockey

laureano y bruno
El torneo se realizará en Concordia, Entre Ríos, los días 15 y 16 de noviembre. Además, participarán junto a Thiago Suárez (San Carlos), Benjamín Gómez (Tupungato) y Julián Rodríguez (Tunuyán).

Bruno Furiasse es oriundo del departamento de Tunuyán, juega de defensa y volante y empezó hockey a sus 11 años. En comunicación con El Cuco Digital, su madre explicó que quedó seleccionado y se prepara con entrenamientos que le envía su DT, donde entrena además tres veces por semana. Tras ello, Bruno necesita costear sus gastos para participar del Internacional, donde el viaje sale un valor de 250 mil pesos. Más la comida y el alojamiento, el monto se sube cada vez más. Es por eso que van a realizar un sorteo donde el premio es una pata de jamón crudo y un vino.

Las personas interesadas en colaborar podrán comunicarse al siguiente número telefónico: 2622 566087, donde cada número del sorteo sale un valor de 3.000 pesos.

Cinco jóvenes del Valle de Uco al Seleccionado Nacional: el impulso de Carola Arrué desde el hockey social
Fotografía; Bruno Furiasse

Además, otro de los jóvenes que fue seleccionado es Laureano Bravo, que fue convocado para el nacional Sub 16. En comunicación con el medio, su madre destacó que Carola les: “dio la noticia de que mi hijo había sido convocado y tenía q viajar a Entre Ríos. No lo podíamos creer. Fue el mejor regalo de cumple de Lauri, estábamos felices”.

Laureano es defensor y empezó a jugar desde los 5 años y medio. Desde allí, todos sus regalos de cumpleaños, Papá Noel y Reyes fueron un palo de hockey. Además, entrena tres días de la semana. Su mamá explicó que “se esfuerza mucho para entrenar y en la casa también práctica. Un vecino lo veía siempre jugar en la calle y le regaló los palos y un bolso de su hija que ya no jugaba más”.

“Como mamá estoy tan orgullosa de todo lo q ha logrado q no me cabe la emoción en el pecho. Como familia estamos muy orgullosos y lo apoyamos en todo lo que podemos”, señaló.

Con respecto al costo del viaje, su madre explicó que desde la Municipalidad de Tupungato ayudaron a Laureano y a Benjamín, pero aún no hay cubierto el total del todo.

“Estamos súper agradecidos al director de deporte Diego Guiñazú q nos recibió y nos dijo q iba a ayudarnos económicamente, pero igual nos falta. Tenemos 6 premios en el sorteo y si desean colaborar me pueden pedir un número al 2622440705 y al alias julieta.escarate”, explicó.

Finalmente, su madre expresa el agradecimiento a Caro, Diego, Nerea por confiar en su hijo y a su padre Cristian Gómez, que lleva a Laureano a entrenar a Tunuyán.

Fotografía: Laureano Bravo.
Con talento y esfuerzo, Benjamín Gómez llega al Torneo Internacional de Hockey: necesita el último empujón para poder pagar su traje de arquero

