Buscan a Pancho, un perro viejito al que le falta un dedo: “dónde esté lo voy a buscar”

La familia ruega a quienes puedan haberlo visto o encontrado que lo retengan o lo devuelvan. Se escapó entre Villa Seca o Los Sauces pero aún no lo encuentran.

Una familia pide la colaboración de la comunidad para encontrar a Pancho, su querido perrito que se extravió recientemente. Pancho, un can mayor de edad, se distingue por la falta de un dedo en su patita y por su delicado estado de salud.

Según relatan sus dueños, el animal presenta problemas de movilidad, tiembla con frecuencia y no consume comida habitual, sino únicamente un alimento especial recetado por su veterinario. Pancho padeció la enfermedad de la garrapata y estuvo al borde de la muerte, por lo que actualmente sigue un tratamiento médico estricto.

La familia ruega a quienes puedan haberlo visto o encontrado que lo retengan o lo devuelvan. “Si torea o aúlla es porque me extraña, no le peguen, solo me extraña. Donde esté, lo voy a buscar, por favor”, expresaron con profunda preocupación.

Para cualquier información sobre su paradero, piden que se comuniquen al número de teléfono 2622410523. En caso de no tener datos, solicitan ayuda para difundir su búsqueda en redes sociales y llegar a más personas que puedan aportar información sobre Pancho.