Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 7, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 7, 2025

logo el cuco digital

Buscan a tres soldados voluntarios del Ejército Argentino extraviados en el Cerro Punta Negra

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Personal de Gendarmería y de la Patrulla de Rescate ya se encuentra en el lugar para iniciar las tareas correspondientes.

En la zona del Cerro Punta Negra, en Tunuyán, se ha desplegado un operativo de búsqueda para dar con tres soldados voluntarios del Ejército Argentino que se encontrarían extraviados.

Personal de Gendarmería y de la Patrulla de Rescate ya se encuentra en el lugar para iniciar las tareas correspondientes. En un primer momento, las patrullas ascenderán hasta la zona conocida como “el micro”, donde se presume que los soldados podrían haberse resguardado.

La situación genera preocupación entre el personal a cargo debido a las condiciones climáticas adversas que presenta la cordillera: ha nevado y continúa nevando intensamente en la zona.

Noticia en desarrollo…

Fuente: UcoClassic

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Voraz incendio de un colectivo que había salido desde el Valle de Uco hacia ciudad

Tunuyán: nuevos allanamientos por una causa de estafas y presunta asociación ilícita 

Tunuyán despide con muestra de afecto y dolor a Luis Coronel, el cafetero del pueblo

Otra víctima fatal en las rutas del Valle de Uco: murió el conductor que permanecía internado tras un vuelco

Secuestro de cocaína y marihuana, y cinco detenidos por la UEP de Tupungato

Condenaron a 24 años de prisión a Juan Oscar Sáez por el homicidio de dos personas en Tunuyán

Robo en Tunuyán: entraron a una casa y le sustrajeron varios electrodomésticos

Sube la RTO a partir del 1 de enero: cuánto habrá que pagar por la revisión de los vehículos

Moto robada en Tunuyán: la policía la recuperó y detuvo a una persona

Tunuyán: conducía ebrio en moto y fue detenido en un control policial

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO