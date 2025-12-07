Buscan a tres soldados voluntarios del Ejército Argentino extraviados en el Cerro Punta Negra

Personal de Gendarmería y de la Patrulla de Rescate ya se encuentra en el lugar para iniciar las tareas correspondientes.

En la zona del Cerro Punta Negra, en Tunuyán, se ha desplegado un operativo de búsqueda para dar con tres soldados voluntarios del Ejército Argentino que se encontrarían extraviados.

Personal de Gendarmería y de la Patrulla de Rescate ya se encuentra en el lugar para iniciar las tareas correspondientes. En un primer momento, las patrullas ascenderán hasta la zona conocida como “el micro”, donde se presume que los soldados podrían haberse resguardado.

La situación genera preocupación entre el personal a cargo debido a las condiciones climáticas adversas que presenta la cordillera: ha nevado y continúa nevando intensamente en la zona.

Noticia en desarrollo…

Fuente: UcoClassic