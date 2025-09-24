Facebook X-twitter Youtube Instagram

Buscan a una joven brasileña que desapareció en Pareditas: la Fiscalía pide colaboración

Daiana Virginia Navarro Rojas, nacida en Brasil, estado de Pará, el 19 de febrero de 1997
Reside en Pareditas, San Carlos.

La Oficina Fiscal de Tunuyán, dependiente de la Unidad Fiscal del Valle de Uco, informa que se encuentra en curso una averiguación de paradero conforme a lo ordenado en el Expediente N° P-101353/25, con intervención de la Cuarta Circunscripción Judicial de Mendoza.

Se solicita a la comunidad cualquier información que permita localizar a Daiana Virginia Navarro Rojas, nacida en Brasil, estado de Pará, el 19 de febrero de 1997. Daiana es soltera, alfabetizada, y reside en calle El Campo sin número de Pareditas, San Carlos.

Al momento de su desaparición, Daiana vestía una remera clara, calza de color oscura y zapatillas negras. Tiene una estatura aproximada de 1,53 metros, contextura robusta, tez trigueña, cabello castaño oscuro largo, y una cicatriz visible en el costado derecho de la cara, arriba del labio.

Ante cualquier dato que permita dar con su paradero, se solicita ponerla inmediatamente a disposición de la Oficina Fiscal de Tunuyán.

