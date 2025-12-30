Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 30, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 30, 2025

logo el cuco digital

Buscan con urgencia a Rocco, un perro perdido en Tunuyán

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Por cualquier información deben comunicarse inmediatamente.

Una familia de Tunuyán solicita la colaboración de la comunidad para encontrar a su perro Rocco, quien se extravió hoy alrededor de las 11 de la mañana en la zona de calle Godoy Cruz y Laprida.

Rocco es muy querido por su familia, que se encuentra profundamente angustiada por su desaparición. Piden a cualquier persona que lo haya visto o tenga información sobre su paradero que se comunique de inmediato a los teléfonos 2622 524059 o 2622 618038.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Grave accidente en Tupungato: un obrero sufrió la amputación de un brazo

Volcó una camioneta con 6 ocupantes a bordo en San Carlos: uno de los heridos fue trasladado al Scaravelli

Tunuyán: un enfrentamiento entre bandas por conflictos de vieja data dejó a un hombre herido con arma blanca

Se incendió una avícola en Eugenio Bustos: se quemaron varios electrodomésticos

Tupungato: se robó una bicicleta, un celular e intento hacer lo mismo en una iglesia y terminó detenido

Padre e hija que enfermaron de Botulismo aún permanecen internados: cuál es su estado

Tupungato: entró a robar a un restaurante y quedó grabado en las cámaras de seguridad

Cayó una banda que se dedicaba al narcomenudeo en Valle de Uco: hay 5 detenidos

Tupungato: intentó cargar nafta en una estación de servicio y la policía lo detuvo porque la moto era robada

Alerta amarilla por tormentas: advierten posibles lluvias intensas en el Valle de Uco este domingo

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO