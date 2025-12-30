Buscan con urgencia a Rocco, un perro perdido en Tunuyán

Por cualquier información deben comunicarse inmediatamente.

Una familia de Tunuyán solicita la colaboración de la comunidad para encontrar a su perro Rocco, quien se extravió hoy alrededor de las 11 de la mañana en la zona de calle Godoy Cruz y Laprida.

Rocco es muy querido por su familia, que se encuentra profundamente angustiada por su desaparición. Piden a cualquier persona que lo haya visto o tenga información sobre su paradero que se comunique de inmediato a los teléfonos 2622 524059 o 2622 618038.