Búsqueda del tesoro escondido en Tunuyán y venta de entradas: todo lo que tenés que saber para asistir al show de la Estudiantina

Este domingo 21 de septiembre, el Anfiteatro Municipal de Tunuyán será el escenario de uno de los shows más esperados del día del Estudiante: La T y la M.

Venta de entradas

La Municipalidad de Tunuyán recuerda que quedan los últimos días de venta anticipada:

Por boletería del Auditorio Municipal : hasta el sábado 20 de septiembre, a un valor de $12.000 .

: hasta el sábado 20 de septiembre, a un valor de . A través del sitio web www.entradaweb.com.ar : también hasta el sábado 20 de septiembre, con un valor de $18.000 .

: también hasta el sábado 20 de septiembre, con un valor de . El día del show (21 de septiembre): las entradas podrán adquirirse en boletería del Anfiteatro Municipal, a un valor de $18.000.

El juego del Tesoro Escondido

Paralelamente, la Jefatura de Juventud lleva adelante el juego del Tesoro Escondido, que otorga vales canjeables por entradas. Las pistas para encontrarlos se publican en la cuenta de Instagram de @tunuyanjoven y los vales están distribuidos en sitios emblemáticos y concurridos de Tunuyán.

Quienes logren hallarlos deberán sacarse una fotografía en el lugar, etiquetar a la cuenta oficial de la Municipalidad de Tunuyán( @municipalidadtunuyan) y aguardar el contacto del equipo de Juventud para efectivizar el canje.

Una fiesta para toda la comunidad

Además de los estudiantes, podrán acceder gratuitamente menores de 9 años, jubilados y pensionados (con la constancia correspondiente), así como personas con discapacidad que presenten su Certificado Único de Discapacidad (CUD), junto a un acompañante en caso de que el documento lo especifique.

