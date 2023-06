 Cada 11 de junio se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Próstata

Afecta principalmente a los varones mayores de 65 años.

El 11 de junio de cada año se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Próstata, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre esta enfermedad e informar de la importancia del diagnóstico precoz, de los recursos y posibilidades para su tratamiento.

La próstata es una glándula del aparato reproductor masculino que está ubicada por debajo y a la salida de la vejiga urinaria.

¿Qué es?

El cáncer de próstata se origina cuando las células de la próstata comienzan a crecer sin control. La próstata es una glándula que sólo tienen los hombres. Esta glándula produce parte del líquido que conforma el semen. Este tumor suele crecer muy lentamente, por lo que a menudo no presenta síntomas tempranos. En etapas avanzadas, los síntomas más frecuentes son: aumento en la frecuencia al orinar, flujo urinario débil, urgencia al orinar (aunque estos síntomas también pueden presentarse en enfermedades benignas de la próstata), sangrado en la orina y dolor pélvico o lumbar.

El desarrollo del CP varía en las personas. Por eso ante la aparición de cualquier síntoma se recomienda consultar al médico.

Factores de riesgo

Si bien no se conocen las causas que originan el cáncer de próstata, existen factores de riesgo que favorecen su desarrollo:

Edad: es el principal factor de riesgo. Esta enfermedad es poco frecuente en varones menores de 50 años y las probabilidades de padecer CP aumentan considerablemente con la edad.

es el principal factor de riesgo. Esta enfermedad es poco frecuente en varones menores de 50 años y las probabilidades de padecer CP aumentan considerablemente con la edad. Antecedentes familiares: el riesgo es mayor si padre o hermano tuvieron esta enfermedad. Cerca de un 10% de los CP pueden darse como resultado de una predisposición genética o hereditaria.

Detección temprana

Los exámenes para detectar el cáncer de próstata en estadios tempranos consisten en la realización de un análisis de sangre para medir el Antígeno Prostático Específico (PSA) y en un examen digital a través del recto. El diagnóstico definitivo se determina a través de una biopsia prostática.

La decisión de efectuar el PSA para detectar de modo temprano este cáncer debe ser individualizada, dado los escasos beneficios y los daños potenciales asociados a este examen. El PSA puede conducir a la realización de más pruebas diagnósticas y tratamientos que causan incontinencia urinaria, dolor e impotencia sexual a muchos pacientes. Este estudio puede dar además, un resultado positivo aun en ausencia de cáncer (lo que se conoce como “falso positivo”), llevando a la realización de biopsias innecesarias. Las biopsias prostáticas también pueden asociarse a fiebre, infección, hemorragias.

Existe evidencia científica que afirma que no hay diferencias significativas en la reducción en las muertes por cáncer de próstata mediante el empleo del PSA. La mayoría de los cánceres de próstata que se detectan por el PSA son de crecimiento lento, por lo cual no causarán daños durante la vida. En la actualidad no es posible determinar qué tipo de cáncer de próstata tendrá un hombre y si amenazará su salud o no.

Fuente: argentina.gob.ar

Otras efemérides

● 1580. Juan de Garay concreta la segunda y definitiva fundación de Buenos Aires, 44 años después del primer asentamiento instalado por Pedro de Mendoza. En el acta de fundación se habla de “Ciudad de Trinidad” , dado que el desembarco fue el domingo de la Santísima Trinidad. El puerto recibe el nombre de “Santa María de los Buenos Aires”. Garay había fundado la ciudad de Santa Fe en 1573. Buenos Aires se crea en la zona de la actual Plaza de Mayo. Jorge Luis Borges imaginó el origen de la ciudad en la manzana de su casa de la infancia, en Palermo, en los versos de “Fundación mítica de Buenos Aires”.

● 1864. En Munich nace Richard Strauss, el principal compositor alemán de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Asombró al mundo musical con sus poemas sinfónicos hacia 1890: Don Juan, Muerte y Transfiguración, Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel, Así habló Zaratustra, Don Quijote y Vida de héroe. Sus óperas marcaron el principal aporte al género en alemán desde Wagner: Salomé, Electra, El caballero de la rosa, Ariadna en Naxos y La mujer sin sombra. En sus últimos años quedó ligado al nazismo. Murió en 1949.

● 1982. Juan Pablo II llega a la Argentina, en lo que representa la primera visita de un papa al país. El Pontífice arriba en condiciones dramáticas, con los combates terrestres en las islas Malvinas, cuando faltan 72 horas para que se produzca la rendición del general Menéndez. Karol Wojtila oficia misa en la Catedral y se reúne con la Junta Militar en la Casa Rosada. Por la tarde celebra una misa multitudinaria en Luján ante 700 mil personas. Al día siguiente, reúne a otros dos millones al pie del Monumento de los Españoles. Ese 12 de junio se despide del dictador Leopoldo Galtieri y regresa a Roma.

● 1983. Astor Piazzolla toca en el Teatro Colón en un concierto íntegramente dedicado a su obra. El bandoneonista y compositor se presenta junto a varios de sus músicos y con la Filarmónica de Buenos Aires, dirigida por Pedro Ignacio Calderón. El concierto marca el momento de legitimación de Piazzolla en el ambiente de la música académica en la Argentina.

● 1984. Enrico Berlinguer, líder del Partido Comunista Italiano desde 1972, muere a los 62 años por una hemorragia cerebral. El 7 de junio hablaba en un acto político en Padova cuando debió retirarse de imprevisto y ser hospitalizado. Su agonía y muerte conmueven a toda Italia y tiene un multitudinario funeral público, con la presencia del presidente de la República, el socialista Sandro Pertini. Berlinguer fue una de las caras del llamado “eurocomunismo”, el movimiento de partidos comunistas de Europa Occidental autónomo de las directivas de la URSS. De hecho, rompió con Moscú, criticó la invasión soviética de Afganistán y la intervención en Polonia. Planteó el llamado “compromiso histórico”: el acercamiento del comunismo italiano a la Democracia Cristiana y al Partido Socialista para garantizar la estabilidad del sistema democrático, algo que rechazaron tanto la URSS como Estados Unidos.

● 2015. Muere uno de los principales músicos de vanguardia en el jazz: Ornette Coleman. Tenía 85 años. El saxofonista llamó la atención con su cuarteto a fines de los 50, acompañado por el trompetista Don Cherry, y sin piano. Coleman planteó los lineamientos del free jazz en su disco The Shape of Jazz to Come, editado en 1959. En los 70 formó el grupo Prime Time, con un sonido free funk.