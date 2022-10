Cada 8 de octubre se celebra en Argentina el Día del Trabajador Rural

La fecha de conmemoración surgió en el año 1944, con un hecho que representó un gran avance para la época.

Hoy se conmemora a todos aquellos que trabajan en el campo día a día para alcanzar un mejor futuro, un eslabón clave en el desarrollo económico y social del país.

El 8 de octubre de 1944 se sancionó el primer estatuto del Peón de Campo (decreto 28.169). Esto representó un gran avance para la época ya que el documento establecía medidas en defensa del salario del peón y su estabilidad laboral.

Entre ellas, se hacía referencia al pago en moneda nacional, salarios mínimos y descansos obligatorios. El documento se sancionó durante el gobierno del General Edelmiro Farrell, cuyo Secretario de Trabajo era Juan Domingo Perón.

El estatuto fue luego derogado por otro gobierno militar, restituído en 1974 y vuelto a derogar por el “proceso de reorganización nacional” (1976-1983), para ser reinstaurado y actualizado en el año 2004. En 2011 se sancionó el nuevo estatuto mediante la Ley 26727.

Fuente: INTA

Otras efemérides

1895. Nacía Juan Domingo Perón, el único en ser elegido tres veces.

1927. En Bahía Blanca nace César Milstein, Premio Nobel de Medicina en 1984. Estudio Ciencias Químicas en la UBA. Becado por la Universidad de Cambridge, trabajó allí a comienzos de los 60. Volvió para ocupar un cargo en el Instituto Malbrán, y el golpe del 62 lo convenció de instalarse en Cambridge. Allí desarrolló la técnica de los anticuerpos monoclonales, que le valdría el Nobel. Murió en 2002.

1927. Muere en París Ricardo Güiraldes, el autor de Don Segundo Sombra, a los 41 años. Padecía de linfoma de Hodgkin. Animó la vida literaria porteña en la última etapa de su vida con la revista Martín Fierro, en cuyo grupo estaba Jorge Luis Borges, y ayudó a la publicación de El juguete rabioso, la primera novela de Roberto Arlt.

1985. Se suicida la escritora Martha Lynch. Tenía 60 años. Entre sus obras figuran La señora Ordoñez, La alfombra roja y No te duermas, no me dejes. De posiciones cambiantes en materia política, adhirió al desarrollismo a fines de los 50, viajó en el vuelo charter que trajó a Perón en 1972 y luego apoyó a la última dictadura.

1988. Freddie Mercury realiza la que será su última actuación en vivo. Presenta la canción “Barcelona” junto a la soprano Montserrat Caballé. Ambos deleitan a los habitantes de la capital catalana, que festejan con el estreno de la canción la cuenta regresiva hacia los Juegos Olímpicos que la ciudad acogerá en 1992. Mercury no llegará a verlos: murió en noviembre de 1991, víctima de HIV.

2006. Se produce la tragedia del Colegio Ecos. Nueve alumnos y una docente mueren en un accidente cuando el micro en el que viajaban rumbo a Buenos Aires choca de frente con un camión. Los alumnos habían ido a una escuela rural de Chaco a hacer trabajo solidario. El hecho sucedió al norte de la provincia de Santa Fe, en la ruta 11. El camión se cruzó de carril, el chofer del micro volanteó, y el camión justo volvió a su carril, lo que provocó el choque. El conductor del camión tenía 1,65 g/l de volumen de alcohol en sangre y falleció en el accidente junto a su acompañante. Fue condenado el chofer del micro, en una causa que llegó a la Corte Suprema. En homenaje a los alumnos es el Día del Estudiante Solidario.