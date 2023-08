“Cada uno estaba luchando contra su cansancio”: el relato de los mendocinos que hicieron cumbre en el Aconcagua solos

Por Antonella Escobar.

Se trata de Emanuel Pérez y Claudio Fredes , dos guías de montaña oriundos de la provincia de Mendoza, Maipú.

Los dos mendocinos se plantearon la meta de escalar el Aconcagua en pleno invierno y sin apoyo logístico. Para lograrlo, ellos pasaron 12 días viviendo con temperaturas bajo cero y con un clima muy ventoso.

Emanuel Pérez y Claudio Fredes de 37 años, son guías de montaña mendocinos y en el año 2009 subieron por primera vez al Aconcagua. En el mes de julio de este año se lanzaron a la aventura de hacer “la cumbre invernal” en el Aconcagua.

El Aconcagua es una montaña ubicada en el departamento Las Heras, en la provincia de Mendoza, en el oeste de la República Argentina. Integra la Cordillera Principal, la cual es un componente de la cordillera de los Andes. Con una altitud de 6960,8 m s. n. m. (metros sobre el nivel del mar), es el pico más eminente de los hemisferios meridional y occidental, el más alto de la Tierra después del sistema de los Himalayas (Asia) y, por tanto, la cima más elevada en América.

Por eso, desde El Cuco Digital entrevistamos a Claudio Fredes, también conocido como “ Frodo ” de Maipú, quien explicó a detalle cómo fue la travesía.

¿Cómo fueron sus comienzos ?

Emanuel trabaja como porteador desde el 2008, tiene el récord de porteos en una misma temporada 135. Y ya lleva más de 1.200. Además, es guía de trekking y siempre que hay un rescate se suma a colaborar. Ha salvado muchas vidas en el cerro.

Yo soy guía de montaña y trabajo en distintas montañas desde el 2010, deportivamente mi fuerte es subir montañas alejadas y poco exploradas. Ya bautice 5 montañas de más de 5.000 en el Valle de Uco y al año pasado logre el primer ascenso invernal al negro pabellon 6.080 en Tunuyán.

Y finalmente, en abril nos pusimos de objetivos subir el Aconcagua en invierno, queríamos estar en nuestro lugar de trabajo pero sin apoyo externo y solos con la montaña.

¿Cómo fue su preparación para subir al Aconcagua?

Sinceramente no nos preparamos mucho físicamente, ya que yo tenía una lesión en la rodilla desde mayo por exigir mucho con la bici. Pero tenemos mucha experiencia en el lugar y muchos años realizando esta actividad. No pudimos aclimatarnos porque casi todo junio estuvo muy ventoso y no se podía ir a la altura. La expedición duró 14 días, tardamos 3 en llegar a la base, 7 esperando que aflojara el viento y 4 para subir a los campos de altura, hacer cumbre y regresar a Mendoza.

¿Qué fue lo más complicado de la expedición?

Lo más duro de la expedición fue atravesar la playa ancha el día 2 de la expedición. Estaba muy frío y había rafagas de viento de 80 kilómetros. Nos costó un montón.

Y lo otro fue esperar tantos días en la base con un clima tan duro que te quema la cabeza estar guardado en la carpa tantos días esperando que mejore el clima.

¿Qué emociones experimentó al llegar a la cumbre?

Fue muy emocionante llegar a la cumbre solo, siempre en verano te cruzas con muchas personas. En este caso éramos solo nosotros y cada uno estaba luchando contra su cansancio, miedos, la altura y tratando de coronar al cerro el cual nos recibió como nunca en la cumbre ¡El día fue impecable!