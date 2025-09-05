“Cada vez hay más casos de violencia de género en Valle de Uco y el principal problema es la situación económica”

Además, informaron que en la mayoría de los casos la víctima vuelve con el agresor.

La Casa de la Mujer en el departamento de Tunuyán de forma diaria asiste y brinda contención a mujeres que son víctimas de violencia de género. La institución también les brinda asistencia psicológica y asesoramiento legal totalmente gratuito.

Luego de conocerse los últimos casos, desde El Cuco Digital, dialogamos con Gabriela Graneros, quien está al frente de La Casa de la Mujer, donde comentó la situación que se está viviendo no solo en el departamento de Tunuyán, sino que en todo el Valle de Uco.

“Desde la Casa de La Mujer, estamos trabajando de forma permanente y con coordinación con la policía, cada vez que hay un hecho de violencia de género, nuestra institución interviene activando todo el protocolo para actuar“, afirmó.

“Todos los días tenemos denuncias de mujeres que son víctimas, en muchos casos las denunciantes son las mismas que vienen pasando esto hace mucho tiempo, ya tienen varias denuncias contra el agresor“.

“El principal causante de que esto pase es la situación económica que tenemos. La mujer llega acá, se le brindan todas las herramientas, se inician los procesos judiciales y luego la misma mujer decide volver con el agresor porque él es el único que le puede dar sustento económico“, aseguró Gabriela Graneros.

Además, dijo: “como la mujer no pudo encontrar esa situación económica buena luego de separarse del agresor, decide volver a esa violencia y cuando eso pasa, nosotros no podemos hacer nada”.

“Acá en Valle de Uco, lamentablemente en el último tiempo hemos tenido un fuerte incremento de casos, en su gran mayoría tenemos mujeres que tienen entre 25 y 40 años y que están al lado del agresor solo por la parte del sustento económico”.

Seguidamente expresó: “También tememos casos de chicas más jóvenes entre los 18 y los 20 años, que las atendemos acá y ellas mis nos dicen, ‘él me pegó porque me quiere cuidar’, ‘porque qué tuvo celos’, respuestas que son muy difíciles de interpretar para nuestro equipo de trabajo”.

“Después tenemos el otro extremo, mujeres de más de 45 años, que dicen que aguantan todo lo que aguantan por la edad que tiene, por los hijos o porque si se separan no van a tener trabajo en ningún lado por la edad que ya tienen“, comentó Graneros.

Por último, recordó que: “La Casa de la mujer está abierta las 24 horas y con todo un equipo de personas muy profesionales para atender estas situaciones y en caso de no hacer la denuncia, pueden ir directamente a nuestras oficinas y serán atendidas“, concluyó Gabriela Graneros