Café & Poesía: llega a Tunuyán la segunda edición de un encuentro para degustar palabras

El evento está destinado a escritores, poetas, estudiantes de Literatura y Humanidades, y al público en general, consolidándose como un punto de encuentro para compartir miradas, descubrir voces locales y reafirmar el valor de la palabra como herramienta de identidad y comunidad.

El próximo 14 de noviembre, a las 9.30, se realizará la segunda edición de “Café & Poesía” en la Casa de la Cultura (ex Casa del Maestro). La propuesta, organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Tunuyán, busca fortalecer el desarrollo cultural y generar un espacio de intercambio entre escritores, poetas, estudiantes y vecinos.

Este encuentro invita a disfrutar de la poesía desde un lugar cercano y participativo, donde las palabras se combinan con el aroma del café y el diálogo compartido. Habrá lecturas de poesía, conversatorios y espacios de debate, con el propósito de fomentar la expresión artística y el intercambio de ideas entre generaciones.

Además, los participantes recibirán certificados de participación, y se invita a cada asistente a llevar su taza favorita como parte del compromiso con el cuidado del ambiente.

Los interesados en participar deberán completar la inscripción previa a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/15KmTBK1iLBMm2ZJuRkjgbkc1w6TUXr-5o_WtlI_2fag/preview