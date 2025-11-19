Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 19, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 19, 2025

logo el cuco digital

Cambios en la Ley de Tránsito ¿Cuáles son y desde cuándo se aplican en Mendoza?

Los aspirantes deben residir en el departamento y cumplir otros requisitos.
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Se busca un sistema más ágil y eficiente a la hora de la realización de controles.

El Gobierno de Mendoza oficializó un importante cambio en la Ley Provincial de Tránsito. El objetivo principal es modernizar los controles viales y adaptarse a las nuevas tecnologías, dándole plena validez a la documentación digital presentada por los conductores.

El Artículo 1° del decreto establece claramente que, ante el requerimiento de la autoridad competente, los ciudadanos podrán presentar la Licencia Nacional de Conducir (LNC) y la Cédula de Identificación del Vehículo (o cédula de autorizado a conducir) en su formato físico o digital, siendo ambas “igualmente equivalentes e indistintas”.

Esta modificación impacta directamente en los conductores, quienes ahora podrán utilizar las versiones digitales disponibles en la aplicación oficial Mi Argentina para acreditar su identidad y la titularidad del rodado en cualquier control de rutina.

Asimismo, se enfatiza que el comprobante de pago del seguro obligatorio de responsabilidad civil también podrá presentarse “en cualquier formato”, dando luz verde a la exhibición de la póliza digital o los comprobantes de pago de las compañías aseguradoras.

Flexibilidad en el domicilio: un trámite menos

Otro cambio fundamental introducido por el Artículo 2° del decreto afecta al Artículo 21 de la Ley de Tránsito, centrado en la Licencia de Conducir.

Anteriormente, un cambio de domicilio dentro de la misma provincia solía requerir la actualización o renovación de la licencia para que los datos fueran coincidentes. A partir de esta modificación, ya no será necesario actualizar la licencia de conducir por un cambio de domicilio dentro de la jurisdicción de la Provincia, manteniendo su vigencia hasta el plazo estipulado para su renovación natural.

Esto representa un alivio administrativo y económico para miles de conductores mendocinos que se mudan dentro del territorio provincial.

La normativa ratifica, además, que la emisión de la Licencia Nacional de Conducir continuará delegada en los municipios a través de convenios, y que el Poder Ejecutivo, por medio de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, auditará estos centros de emisión.

Fuente: Diario El Sol

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Suspenden las clases por la muerte de un alumno en una escuela secundaria de La Consulta

Tragedia en Tupungato: dos jóvenes murieron esta madrugada en un accidente de tránsito

Lo golpearon salvajemente y está en estado crítico: ocurrió a la salida de un boliche en Tunuyán

Tomás y Estefanía recibirán  sepultura esta tarde y los familiares piden colaboración para cubrir los gastos del sepelio 

Detuvieron a “El monstruo” en Tupungato: había asaltado a un hombre

Dos detenidos, imputados por homicidio simple, por la feroz golpiza que dejó a un hombre en terapia intensiva

Personal de Comisaría 15 le salvó la vida a una mujer que intentaba quitarse la vida en Tunuyán

VIRGINIA MILAGROS GOMEZ CORONEL es la nueva REINA DE LA VENDIMIA DE SAN CARLOS

Esta es la identidad de los jóvenes que sufrieron un accidente fatal en Tupungato

Una joven madre de Tunuyán que tuvo complicaciones en el parto se recupera favorablemente y piden dadores de sangre para reponer

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO