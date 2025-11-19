Cambios en la Ley de Tránsito ¿Cuáles son y desde cuándo se aplican en Mendoza?

Se busca un sistema más ágil y eficiente a la hora de la realización de controles.

El Gobierno de Mendoza oficializó un importante cambio en la Ley Provincial de Tránsito. El objetivo principal es modernizar los controles viales y adaptarse a las nuevas tecnologías, dándole plena validez a la documentación digital presentada por los conductores.

El Artículo 1° del decreto establece claramente que, ante el requerimiento de la autoridad competente, los ciudadanos podrán presentar la Licencia Nacional de Conducir (LNC) y la Cédula de Identificación del Vehículo (o cédula de autorizado a conducir) en su formato físico o digital, siendo ambas “igualmente equivalentes e indistintas”.

Esta modificación impacta directamente en los conductores, quienes ahora podrán utilizar las versiones digitales disponibles en la aplicación oficial Mi Argentina para acreditar su identidad y la titularidad del rodado en cualquier control de rutina.

Asimismo, se enfatiza que el comprobante de pago del seguro obligatorio de responsabilidad civil también podrá presentarse “en cualquier formato”, dando luz verde a la exhibición de la póliza digital o los comprobantes de pago de las compañías aseguradoras.

Flexibilidad en el domicilio: un trámite menos

Otro cambio fundamental introducido por el Artículo 2° del decreto afecta al Artículo 21 de la Ley de Tránsito, centrado en la Licencia de Conducir.

Anteriormente, un cambio de domicilio dentro de la misma provincia solía requerir la actualización o renovación de la licencia para que los datos fueran coincidentes. A partir de esta modificación, ya no será necesario actualizar la licencia de conducir por un cambio de domicilio dentro de la jurisdicción de la Provincia, manteniendo su vigencia hasta el plazo estipulado para su renovación natural.

Esto representa un alivio administrativo y económico para miles de conductores mendocinos que se mudan dentro del territorio provincial.

La normativa ratifica, además, que la emisión de la Licencia Nacional de Conducir continuará delegada en los municipios a través de convenios, y que el Poder Ejecutivo, por medio de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, auditará estos centros de emisión.

