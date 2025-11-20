Camiones y camionetas nuevas en Tunuyán: se compraron con fondos municipales y al “tiqui taca”

Se trata de 2 camiones de carga, 1 utilitario y 2 camionetas.
El parque automotor de la Municipalidad de Tunuyán, sumó a su flota 5 nuevas unidades cero kilómetros, las cuales llegaron ayer al departamento. La adquisición de las unidades tuvo un costo total de 320 millones de pesos, los cuales se pagaron al contado y con fondos municipales.
“Inicialmente, teníamos previsto hacer esta compra con 11 unidades, tomando un crédito, pero la realidad es que hoy tomar una deuda es prácticamente imposible en el país, por eso, en un acto de responsabilidad financiera, decidimos comprar ahora estas 5 unidades y al contado con fondos municipales”, explicó Emir Andraos.
Además, dijo: “Comprar al contado nos permitió tener una mejora en el precio final cuando negociamos con cada una de las empresas y también no haber generado una deuda es muy positivo para nosotros como municipio”.
Las unidades adquiridas son: una camioneta 4×4 Nissan doble cabina, un camión Iveco volcador, una camioneta Renault doble cabina, un camión Iveco doble cabina y un utilitario Kangoo tipo furgón. Dichas adquisiciones serán para Servicios Públicos, Tránsito y Prevención, Dirección de Deportes y Logística y Mantenimiento, respectivamente.