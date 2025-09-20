Campañas: arranques fuertes vs etapas escalonadas

Por Juan Jofre

En la columna de hoy ya nos vamos metiendo con el análisis de algunos indicios o pistas que van apareciendo estos días. Como la tarea puede ser grande, reduciremos a mirar qué tipo de arranque han priorizado para sus campañas políticas los diferentes espacios, qué están mostrando y a qué electorado le hablan.

Desde hace muchos años, las campañas se piensan y se diseñan con minuciosidad. Se definen, entre otras cosas, los ritmos, las formas de mostrar a los candidatos, las propuestas fuertes, los medios o redes donde se hará hincapié, e incluso, el público o sector al que se le va a dirigir el mensaje para obtener su apoyo.

De lo visto hasta hoy, podemos decir que hay dos campañas que han elegido arrancar con todo; varios grupos o sectores que apuntan a un electorado compartido, un gran misterioso, tres mujeres que apuestan a destacar de entrada, y varios que recién están acomodando sus redes.

Si comparamos las campañas con una carrera, diríamos que los candidatos oficialistas de Tunuyán y San Carlos han decidido arrancar con todo, picar en punta, con el desafío de mantener el ritmo, aguantar, y llegar al final con amplias posibilidades de ganar.

Nos referimos a Rodrigo López de Tunuyán y a Sebastián Garro de San Carlos. Ambos en una situación similar: son los elegidos para representar a gestiones donde los intendentes son nuevos, llevan solo dos años, y tienen la tarea de hacerse conocer, y de mantener los votos que esos intendentes consiguieron hace dos años. Lo que vienen haciendo es muchísimo más que los demás, con caminatas, actos, notas, muy activos en redes sociales y apuntando al electorado que está conforme con las gestiones o desea respaldar a Morillas en San Carlos o a Emir Andraos en Tunuyán.

El tercer oficialismo, el de Tupungato, ha decidido (o al menos eso parece) todavía no arrancar la campaña y, suponemos, se plegará a los tiempos y estrategias que vaya determinando Cornejo, el gran misterioso.

Nos referimos así al Gobernador porque todavía no se ve el tipo de campaña que harán, el mensaje que tendrán, a quienes mostrarán mucho y a quienes lo menos posible.

Hay analistas que plantean que la imagen de Petri ha caído y que eso ha traído complicaciones de último momento, haciendo que desde el cornejismo estén pensando una campaña más corta, mostrando lo menos posible al candidato a diputado nacional y actual ministro de defensa.

Otros dicen que el Gobernador juega al misterio para no darle pistas a sus adversarios del tipo de campaña que hará, para que nadie le arme una campaña eficiente en contra. Lo que es real, es que a falta de cuarenta días, la campaña de el Frente oficialista todavía no da señales.

Esa ausencia de campaña clara desde el espacio liderado por Cornejo, hace que las demás fuerzas tampoco terminen de definir algunas cuestiones. Lo que sí tienen en claro es a quien hablarle: al votante opositor, ese es el gran electorado en disputa.

Para ejemplificarlo, una muestra. En la marcha en defensa de la Universidad Pública acontecida en Mendoza el pasado miércoles 17 de septiembre, estaban Emir Félix, Jorge Difonso, Vadillo, Blanco Minoli y Jacky junto a Ramón.

Todos esos candidatos pretenden conseguir el apoyo de los sectores que hoy se oponen a Milei y a Cornejo, marcando algunas diferencias que abordaremos en próximas columnas.

Todas las demás campañas, sobre todo las de concejales, serán como en etapas que van creciendo, arrancando sencillas y tratando de ir escalando para llegar a más personas hacia el final del tiempo permitido de proselitismo.

Por eso, al repasar a cada candidato o candidata, hemos podido constatar que la gran mayoría ya acomodó sus redes sociales, ya hizo algunas publicaciones o historias, ya empiezan a circular las fotos oficiales. Iremos viendo y analizando lo que hacen y a qué sectores apuntan con sus propuestas en las próximas columnas.

Sí vamos a mencionar a tres mujeres, tres candidatas que ya marcaron algunas diferencias arrancando sus campañas. Con menos recursos y estructura que los oficialismos, han dejado ya temas instalados y se han lanzado en carrera.

Nos referimos a Vero Diez de San Carlos, que ha salido a mostrar una fuerte oposición a algunas acciones del oficialismo sancarlino como el endeudamiento, el mal estado de calles y luminarias y alzando la voz contra la posible pérdida de la categoría de zona fría para su departamento.

Otra mujer, pero en Tunuyán, es Gladys Rivas, del frente libertario demócrata, que ha salido en varios medios a plantear propuestas para el sector comercial y turístico, con un fuerte posicionamiento anti cornejista.

La tercera mujer que ya arrancó, es Gabriela Carleti, del peronismo tupungatino, que además de comenzar las caminatas, logró contar con el apoyo (y mostrarlo en fotos), del último intendente de ese espacio: Joaquín Rodríguez.

En estas semanas seguramente irán arrancando todas las campañas. Miraremos todas, y trataremos de identificar las principales propuestas y acciones, para seguir contándotelo.