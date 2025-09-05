Camperazo 2025 en Tunuyán, el ruso Parviz Benazirov estuvo presente

También se realizaron coreografías, un desafío ambiental y compartieron un almuerzo.

El Anfiteatro Municipal fue escenario de una nueva edición del Camperazo, evento que reunió a estudiantes de los últimos años de colegios secundarios del departamento. Coordinado por la Municipalidad de Tunuyán, la jornada contó con la presencia de docentes, directivos y familias que acompañaron con entusiasmo cada momento. Esta celebración, ya instalada como un ritual escolar, fortalece la identidad juvenil y promueve espacios de encuentro y expresión.

Durante el evento, el jefe de Juventud, Hernán Moyano, agradeció al intendente Emir Andraos por “ceder siempre un lugar para que los jóvenes puedan expresarse, compartir y crecer”. Los estudiantes compartieron el almuerzo, acompañaron con mate y baile, y disfrutaron de la actuación del artista Fran el Rey, quien aportó ritmo y alegría a la jornada.

Las competencias incluyeron coreografías, batallas de freestyle y desafíos ambientales. Participaron las escuelas secundarias Pío X, ENET, La Puntilla, Agua Amarga, Alfredo Vicente, Colonia Las Rosas, Los Árboles, Palermo, EBTA, Amieva, Colegio del Niño Jesús y Normal, que formaron parte activa de las actividades programadas.

En el marco del desafío ambiental, se realizó el pesaje de PET, actividad en la que nueve escuelas participaron de esta iniciativa, logrando recolectar en conjunto 700 kg de material reciclable, reflejo del compromiso colectivo. Las instituciones que más aportaron fueron ENET, que recibió como premio un sonido con DJ, y EBTA, que obtuvo una sesión de fotos especial para su promoción por haber alcanzado el segundo lugar.

La jornada culminó con una coreografía general protagonizada por los estudiantes, que incluyó temas de la banda “La T y la M”, la cual se presentará en el Día del Estudiante como parte del cierre de la Semana Estudiantil 2025. El encuentro finalizó con una gran foto grupal que reflejó el espíritu de unidad y celebración.

Fuente: Tunuyán