Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 5, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 5, 2025

logo el cuco digital

Camperazo 2025 en Tunuyán, el ruso Parviz Benazirov estuvo presente

{"data":{"pictureId":"2e096ae4b0db4919a866aa2d3b9159c5","appversion":"7.1.0","stickerId":"","filterId":"301308502","infoStickerId":"","imageEffectId":"","playId":"","activityName":"","os":"android","product":"retouch","originAppId":"7356","exportType":"","editType":"","alias":"","enterFrom":"enter_launch","capability_key":["filter","edit"],"capability_extra_v2":{"filter":[{"effect_id":"301308502","resource_id":"7366551783621005841","origin":"loki"}],"edit":[{"panel":"structure"},{"panel":"contrast"},{"panel":"one_key_edit"}]},"effect_type":"tool","effect_id":"filter#7366551783621005841"},"source_type":"hypic","tiktok_developers_3p_anchor_params":"{"client_key":"awgvo7gzpeas2ho6","template_id":"","filter_id":["301308502"],"capability_key":["filter","edit"],"capability_extra_v2":{"filter":[{"effect_id":"301308502","resource_id":"7366551783621005841","origin":"loki"}],"edit":[{"panel":"structure"},{"panel":"contrast"},{"panel":"one_key_edit"}]}}"}
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

También se realizaron coreografías, un desafío ambiental y compartieron un almuerzo.

El Anfiteatro Municipal fue escenario de una nueva edición del Camperazo, evento que reunió a estudiantes de los últimos años de colegios secundarios del departamento. Coordinado por la Municipalidad de Tunuyán, la jornada contó con la presencia de docentes, directivos y familias que acompañaron con entusiasmo cada momento. Esta celebración, ya instalada como un ritual escolar, fortalece la identidad juvenil y promueve espacios de encuentro y expresión.

Durante el evento, el jefe de Juventud, Hernán Moyano, agradeció al intendente Emir Andraos por “ceder siempre un lugar para que los jóvenes puedan expresarse, compartir y crecer”. Los estudiantes compartieron el almuerzo, acompañaron con mate y baile, y disfrutaron de la actuación del artista Fran el Rey, quien aportó ritmo y alegría a la jornada.

Las competencias incluyeron coreografías, batallas de freestyle y desafíos ambientales. Participaron las escuelas secundarias Pío X, ENET, La Puntilla, Agua Amarga, Alfredo Vicente, Colonia Las Rosas, Los Árboles, Palermo, EBTA, Amieva, Colegio del Niño Jesús y Normal, que formaron parte activa de las actividades programadas.

En el marco del desafío ambiental, se realizó el pesaje de PET, actividad en la que nueve escuelas participaron de esta iniciativa, logrando recolectar en conjunto 700 kg de material reciclable, reflejo del compromiso colectivo. Las instituciones que más aportaron fueron ENET, que recibió como premio un sonido con DJ, y EBTA, que obtuvo una sesión de fotos especial para su promoción por haber alcanzado el segundo lugar.

En el marco del desafío ambiental, se realizó el pesaje de PET, actividad en la que nueve escuelas participaron de esta iniciativa, logrando recolectar en conjunto 700 kg de material reciclable, reflejo del compromiso colectivo. Las instituciones que más aportaron fueron ENET, que recibió como premio un sonido con DJ, y EBTA, que obtuvo una sesión de fotos especial para su promoción por haber alcanzado el segundo lugar.

La jornada culminó con una coreografía general protagonizada por los estudiantes, que incluyó temas de la banda “La T y la M”, la cual se presentará en el Día del Estudiante como parte del cierre de la Semana Estudiantil 2025. El encuentro finalizó con una gran foto grupal que reflejó el espíritu de unidad y celebración.

Fuente: Tunuyán

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

El ruso que paga la cuenta de clientes en el supermercado tuvo un percance y terminó en un Centro de Salud en Valle de Uco

Un hombre de Tupungato fue encontrado en el interior de su casa con un disparo en la cabeza

Todo listo para Tupungato Estudiantil 2025 

Clases suspendidas en Tupungato y otras zonas de la provincia para el lunes 1 de septiembre

El Zonda llegará nuevamente a Mendoza, hay zonas del Valle de Uco que se verán afectadas

Tupungato: fue a denunciar un robo y quedó detenida por tener medidas pendientes con la justicia

Dos menores con cuchillos y armas tumberas asaltaron a una pareja en Tunuyán

Fue detenido un conductor totalmente alcoholizado en Tunuyán

Un auto y un camión chocaron en Tunuyán: hay complicaciones en el tránsito

El tridente Libertario que apunta a destronar “el kaudillismo” en Valle de Uco

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO