Campo Los Andes: disfrazadas de payasas entregaron mercadería y material educativo a sus alumnos

Con el objetivo de estar “más cerca” de los chicos, cuatro seños y una directora los visitaron de una forma particular.

La directora y docentes del jardín maternal “Aymarai” de Campo Los Andes, Tunuyán, sorprendieron a sus alumnos con un distintivo gesto. Como cada mes, las educadoras visitaron a los estudiantes para acercarles los bolsones de mercadería que provee el Gobierno provincial y además cuadernillos y juguetes didácticos. Sin embargo, esta vez decidieron dar una “vuelta de tuerca” para regalarle una sonrisa a los niños en medio de un contexto complicado para su recreación.

El pasado lunes, Fátima Fuentes (directora), Sabrina Modón, Yanel Anjel, Marina García y Verónica Fernández hicieron su recorrido mensual por Furlotti y Vista Flores, hasta donde llegaron disfrazadas de payasas y aprovecharon para jugar y cantar con sus alumnos.

“A través del bolsón de alimentos, les llevamos los cuadernillos para que realicen otras actividades extras”, comentó la seño Sabrina en comunicación con El Cuco Digital.

Como en otras zonas, donde la ruralidad es condicionante, varios alumnos no tienen conectividad y es trabajo de la comunidad educativa reinventarse para poder llegar con la enseñanza a cada uno de ellos.

“También lo que hacemos, cuando vemos que hay niños que no pueden mandar sus actividades, es preparar material didáctico reciclable y se los llevamos cosa que el niño pueda ir trabajando en la casa. Trabajamos en paralelo con la familia en sentido de que más allá de que no puedan enviar las actividades, nosotros les mandamos todo el material didáctico, juegos, rompecabezas, para que el niño pueda seguir desarrollando sus capacidades y habilidades, no dejarlo librado, y poder ser lo más cercanos posible”, detalló la docente.

“En medio de todos los problemas que estamos atravesando en esta pandemia, a muchos chicos se les dificulta poder enviar las actividades que damos tres veces por semana”, agregó.

Sumado a la realidad particular de cada niño y su familia, la pandemia también representa un difícil situación para los más pequeños que ya ven muy lejanos aquellos encuentros con sus amigos, las salidas recreativas y la visita a alguna plaza.

“Justamente la iniciativa de ayer surgió de cómo ser más cercanos. Es decir, poder vestirnos, poder estar con ellos, cantar, bailar, fue una manera de poder decir de qué otra manera podemos llegar a llevarle ese bolsón y que nos vean más allá de un guardapolvo. Fue una hermosa experiencia, nos emocionó mucho ver sus caritas de felicidad. Fue algo sin palabras”, completó la seño.