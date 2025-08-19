Campo Los Andes: volcó una camioneta y una mujer resultó herida

La principal causa del hecho sería la escasa visibilidad en el lugar.

Pasadas las 23 horas del lunes, personal de Preventores tomó conocimiento sobre un accidente en la zona de Campo Los Andes, en las inmediaciones del matadero.

Los uniformados, una vez en el lugar, informaron al Servicio de Emergencias Coordinado, que asistió a una mujer que viajaba como acompañante en la camioneta Ford Ecoesport tipo Rural. Según adelantaron al medio, la persona que resultó lesionada presentaba una lesión en su mano izquierda sin mayores complicaciones.

Por otro lado, se informó que si bien todo es materia de investigación por el momento, por el hecho no hay más vehículos involucrados y la principal hipótesis es que la causa del hecho habría sido la falta de luz artificial en el lugar.

Por último, informaron que al conductor del rodado se le realizó el control de alcoholemia correspondiente y el resultado fue negativo.