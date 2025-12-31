Candidatas para Reina de Tupungato 2026 “Camino a los 90 años de Vendimia”

La Fiesta de la Vendimia Departamental de Tupungato se llevará a cabo el 7 de febrero.
Cada vez falta menos para una de las celebraciones más esperadas del calendario vendimial: la elección de la Reina de la Vendimia de Tupungato 2026. Bajo el lema “Camino a los 90 años de Vendimia”, el departamento se alista para rendir homenaje a su historia y coronar a la sucesora de Julieta Renzi, actual Reina departamental, y de Celina Flores, Virreina.
Desde el Municipio de Tupungato se dieron a conocer oficialmente los nombres de las siete candidatas que representarán a sus distritos en esta edición tan especial:
– Giuliana Platese, representante de San José
– Rocío Espósito, por Las Carreras
– Jesica Cisterna, de Ciudad
– Delfina Cuello, en representación de El Peral
– Martina Torres, por La Arboleda
– Micaela Galdame, de Gualtallary
– Lourdes Cassatta, representante de Villa Bastías