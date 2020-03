Canje de la deuda: Guzmán define la oferta con el FMI y bonistas en el país

Sin reuniones confirmadas con el ministro, la misión técnica desembarcó ayer lunes. También arribaron a Ezeiza los fondos que concentran cerca del 40% de los títulos a reestructurar: Blackrock, Templeton, Greylock, Pimco y Fidelity.

Aún sin un encuentro confirmado con el ministro de Economía, Martín Guzmán, la misión del Fondo Monetario Internacional volvió este lunes al país para mantener una serie de reuniones técnicas con distintos funcionarios de cara a la reformulación del programa Stand-By y para avanzar en las conversaciones sobre el proceso general de reestructuración de la deuda.

También desembarcaron en el país los principales cinco fondos de inversión para mantener encuentros con funcionarios con la intención de obtener más información sobre la propuesta oficial y el programa económico. En ese marco, el Gobierno terminará de definir la estructura final de la oferta de canje que les presentará en las próximas semanas a los bonistas.

Liderada por la subdirectora para la región, Julie Kozack, y el encargado del caso argentino, Luis Cubeddu, la delegación del FMI permanecerá en Argentina hasta el fin de semana. Consultados por este diario, voceros del organismo multilateral evitaron dar detalles de la agenda de la comitiva, que se abocará a profundizar el análisis de las cuentas públicas y los posibles esquemas para el programa económico que validará el Fondo.

En Economía afirmaron que se trata de “una misión absolutamente técnica” y que habrá “reuniones con funcionarios técnicos de cada área”. Y agregaron: “No está previsto un encuentro formal con el ministro”. Aunque no descartaron algún cruce informal con foto.

No se trata de la misión de revisión “artículo IV”, que será el paso previo a la reestructuración del stand by pero aún no tiene fecha. La intención oficial es posponer el plazo de repago de los USD44.000 millones por al menos tres años.

Tras la declaración de insostenibilidad de la deuda y el pedido de una “contribución apreciable” a los privados de parte del organismo, el Gobierno cuenta con el respaldo del FMI para avanzar en una propuesta de canje que implique, además de un amplio período de gracias, una fuerte quita de capital e intereses. Esta semana Guzmán terminará de afinar la estructura de la oferta.

Pese a que el cronograma oficial prevé el lanzamiento de la oferta para la semana que viene, desde Economía deslizaron que podría concretarse en la semana siguiente debido a demoras técnicas. Recién el domingo la Secretaría de Finanzas confirmó la contratación de Lazard, el banco de inversión que participó del canje 2005, como asesor financiero y del Bank of America y el HSBC como agentes colocadores.

En ese contexto, los grandes fondos acreedores de cerca del 40% de los casi USD70.000 millones de títulos bajo ley extranjera que el Ejecutivo planea reestructurar llegaron también ayer a Argentina en busca de reunirse con Guzmán, como continuidad de los mitines de la semana pasada en Nueva York. Se trata de Blackrock, Greylock, Templeton, Pimco y Fidelity.

En Economía dijeron que aún no hay encuentros confirmados entre el ministro y los bonistas.

