Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 9, 2026

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 9, 2026

logo el cuco digital

Caravanazo por el agua: vecinos de San Carlos llaman a marchar en contra de San Jorge

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Este 17 y 18 de enero, en San Carlos vuelven a movilizarse los vecinos contra San Jorge.

Bajo el lema “Parientes nos vamos de caravanazo: gesta por el agua” los vecinos llaman nuevamente a movilizarse en defensa del recurso hídrico y contra el mega proyecto minero San Jorge.

La convocatoria tienen como punto de encuentro la terminal de Eugenio Bustos a las 10:00 horas.

En el llamado a protestar el comunicado destaca “nos unimos como pueblo para esta gesta en defensa del agua que nos hermana y no tiene fronteras”.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

San Carlos: regresó a su casa y descubrió el faltante de una suma millonaria

Macarena y Yanet, las dos agentes de la Unidad Especial de Patrullaje de Tunuyán que salvaron la vida de un bebé

“Bronca y tristeza”: Robaron una camioneta en la puerta de un Hospital y piden ayuda para recuperarla

Un accidente vial entre una moto y una camioneta en Eugenio Bustos, deja el saldo de un herido leve

Pidieron entrar al baño y le robaron una suma de dinero a un abuelo de 86 años

Juan Elías, un niño de Tupungato que regala sus juguetes para que otros niños celebren el Día de Reyes

San Carlos: un incendio destruyó dos quinchos ubicados en el fondo de una vivienda

Aumentaron los pasajes: estos son los nuevos precios para viajar a Mendoza desde el Valle de Uco

Jubilados y pensionados: este es el calendario de pagos de enero establecido por ANSES

Árboles caídos, granizo y lluvias, fueron algunas de las consecuencias de las tormentas que afectaron al Valle de Uco y parte de la provincia

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO