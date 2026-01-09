Caravanazo por el agua: vecinos de San Carlos llaman a marchar en contra de San Jorge

Este 17 y 18 de enero, en San Carlos vuelven a movilizarse los vecinos contra San Jorge.

Bajo el lema “Parientes nos vamos de caravanazo: gesta por el agua” los vecinos llaman nuevamente a movilizarse en defensa del recurso hídrico y contra el mega proyecto minero San Jorge.

La convocatoria tienen como punto de encuentro la terminal de Eugenio Bustos a las 10:00 horas.

En el llamado a protestar el comunicado destaca “nos unimos como pueblo para esta gesta en defensa del agua que nos hermana y no tiene fronteras”.