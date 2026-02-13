Facebook X-twitter Youtube Instagram

Carnaval 2026: Tunuyán vuelve a latir al ritmo de las comparsas y murgas

Fotografía: Municipalidad de Tunuyán
Se invita a vecinos y visitantes a asistir con espuma y serpentina, llevar reposeras y una canasta con algo para compartir al aire libre. La propuesta busca promover la cultura popular, el encuentro comunitario y la identidad festiva del Carnaval en espacios públicos del departamento.

La Municipalidad de Tunuyán llevará adelante dos jornadas de Carnaval el domingo 15 y el lunes 16 de febrero, con propuestas abiertas a la comunidad en distintos puntos del departamento. Las actividades se realizarán el domingo desde las 19.30 horas en la plaza central y el lunes con propuestas en el Manzano Histórico y en Vista Flores, en el marco del primer fin de semana XXL del año y ante la llegada de turistas. El objetivo es ofrecer espacios de encuentro y recreación para toda la familia.

El domingo 15, el espectáculo iniciará con un desfile de11 grupos de bailarines que recorrerán distintos sectores de la plaza y realizarán su despliegue artístico sobre calle San Martín. Participarán agrupaciones de caporales, salay, diablada, tinkus, comparsa y murga: La Diablada de Guaymallén, Tinkus Wayras Bolivia , Ballet de Danzas Andinas Unidos del Plata , Ballet Municipal de Danzas Andinas Sol de Tupungato , Salay Las Heras Central Mendoza , Caporales de Tunuyán, Comparsa Huayllani Mendoza , Caporales Aires de Mi Tierra 55 Bailarines, Comparsa Renacer La Nueva Imagen 30 Bailarines, Murga Duende de la Alegría, Fraternidad 100% Salay Filial Mendoza y Murga del Agua.

Durante la jornada también habrá intervenciones de artistas de circo en distintos rincones de la plaza, generando un recorrido escénico que invitará al público a interactuar y disfrutar del espacio de manera dinámica. Posteriormente se presentará la murga “La Muy Guacha”, y el cierre de la noche estará a cargo del show musical de “Los Kacos”. Además, se realizará el reparto de espuma y serpentina para acompañar el espíritu tradicional del Carnaval.

El evento contará con food trucks, puestos de artesanos y stand de maquillaje. Con motivo de la celebración, se realizará el corte de la renovada calle Pueyrredón para ampliar el espacio destinado al público y fortalecer la actividad gastronómica en la zona.

El lunes 16 de febrero, el Carnaval continuará con actividades en dos puntos del departamento. En el paraje Manzano Histórico, habrá propuesta cultural desde las 17.30 horas con la actuación de Kuntur Pacha, en uno de los principales espacios turísticos de Tunuyán. Más tarde, desde las 19.30 horas, la celebración se trasladará a Vista Flores, en la Plaza Distrital, con sorteos, música y espectáculo artístico, y la presentación de Los Bénar.

Fuente: prensa Tunuyán 

