Carneos y triquinosis ¿Cómo evitamos el parásito que puede ser mortal en las personas?

Durante los meses de junio y julio es la temporada de carneos debido a las bajas temperaturas. Pamela Sosa, bromatóloga del Área de Inspección de la Municipalidad de Tunuyán contó más sobre el tema.

En zonas rurales y alejadas de las grandes ciudades es una costumbre y hasta una tradición la realización de carneos y la elaboración de embutidos como chorizos, morcillas, queso de cerdo, jamón crudo, entre otros.

Debido a esta situación, desde las diferentes Áreas de Bromatología, alertan y brindan recomendaciones para la realización de carneos seguros y evitar el parásito de la triquinosis.

Es una enfermedad parasitaria causada por el consumo de carne cruda o mal cocida que contiene larvas de un parásito llamado Trichinella spiralis. Se trata de un parásito que puede ser mortal.

“Los carneos están habilitados, eso se puede hacer sin ningún problema y quien lo haga no va a tener ningún tipo de control, lo que si es un delito es hacer un carneo y luego comercializar esos productos”, dijo Pamela Sosa, bromatóloga del Área de Inspección de la Municipalidad de Tunuyán.

“Para tener un carneo seguro es muy importante saber y tener es claro la procedencia del cerdo que vamos a faenar, lo ideal es comprarlo en un establecimiento que esté habilitado para la venta o en un frigorífico”.

“Adquirir un cerdo en estos lugares habilitados da la tranquilidad de que ese animal no está infectado con triquinosis, por eso nosotros recalcamos siempre en tener mucho cuidado con la procedencia”.

“Las ratas son las portadoras de ese parásito, y si un chancho está en lugares donde no hay mucha limpieza y entra en contacto, lo va a incorporar a su organismo y ese animal ya va a estar infectado”, explicó Sosa.

“La triquinosis con más de 75 grados de temperatura la matas, por eso si el animal está infectado y vos te comes la carne asada o hicieron morcillas y chorizos y los hirvieron, en esos casos no hay nada de riesgo porque el parásito ya no está”.

“El problema grave está en todo lo que tiene carne cruda, jamón, panceta, chorizo frío, morcilla. Si vos consumir ese tipo de chacinados y no tenés clara la procedencia del animal, puede ser un riesgo”, aseguró la profesional.

“Muchos piensan que salando esa carne matan todas las bacterias y parásitos, pero eso es un verdadero error, la sal solo sirve para conservar alimentos”, finalizó la bromatóloga Pamela Sosa.