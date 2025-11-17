Carreras ilegales de galgos: la policía rural desarticuló a una banda dedicada a esta actividad

El operativo dio como resultado la detención de nueve personas y el secuestro de elementos utilizados durante las carreras.

Un operativo realizado por la Policía Rural Delegación Centro permitió desbaratar una carrera ilegal de galgos que se desarrollaba en la zona de Los Algarrobos, en El Algarrobal, Las Heras. La intervención ocurrió este domingo y finalizó con nueve detenidos, incluido el presunto organizador de la actividad, además del secuestro de animales, vehículos y elementos vinculados a la actividad clandestina.

El procedimiento fue supervisado por autoridades de la Policía de Seguridad Rural y contó con la participación de 16 efectivos, acompañados por la División VANT (Vehículos Aéreos no Tripulados), la Unidad Investigativa Departamental (UID), la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) y efectivos de Infantería. El operativo comenzó con un sobrevuelo de drones, que confirmó la presencia de caniles, animales y un grupo de personas reunidas en el predio, lo que evidenciaba que la carrera ya estaba en marcha.

A partir de esa verificación, se dispuso avanzar con el allanamiento del lugar y la individualización de todos los presentes, tanto espectadores como propietarios de los perros. La Fiscalía también ordenó identificar a quienes portaban medicamentos presumiblemente utilizados como estimulantes para los animales y secuestrar elementos relacionados con la organización de la carrera.

Durante la intervención se incautaron cuatro vehículos que habían sido utilizados para el traslado de los animales, además de ocho perros galgos que se encontraban en el predio, cinco caniles, dos gateras y un arma de fabricación casera junto a varios cartuchos. También se hallaron más de 30 sustancias farmacológicas presuntamente empleadas como estimulantes, 11 bozales y documentación con fixtures de carreras. En el lugar se encontraron además dos tramperos —prohibidos por la legislación— y un ave de especie protegida.

El saldo del procedimiento fue la detención de nueve personas, incluido el organizador de la actividad. Todos los elementos secuestrados fueron trasladados a dependencias policiales para su documentación y quedaron a disposición de la Justicia. La causa avanza bajo las figuras de maltrato y crueldad animal y violación a la normativa de protección de fauna silvestre, en el marco de la ley.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza