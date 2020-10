Casarse en pandemia: a pesar de que faltó la fiesta y los abrazos, pareja sancarlina se animó a dar el sí

Sin embargo, el hecho de unir sus vidas ha significado una experiencia inolvidable para los novios. Conocé la historia.

Este jueves por la mañana, Yesica y Sergio, una pareja de San Carlos, decidieron unirse en matrimonio y, al igual que otras parejas que también se casaron durante la pandemia en el departamento -según confirmaron a este medio desde el Registro Civil-, tuvieron que vivir ese especial momento de una manera muy diferente a la que se acostumbra debido a los protocolos sanitarios, pero no por eso menos importante.

Yésica, la novia, en comunicación con El Cuco Digital contó todo lo que debieron hacer para que les autorizaran dar ese gran paso y cómo fue la ceremonia sin su familia y amigos presenciando la unión.

La joven comenzó relatando que no fue solo ir y sacar un turno en el Registro Civil como se hacía antes de estar en cuarentena, sino que “primeramente tuvimos que hacer una nota al director del Registro Civil de Mendoza solicitando permiso para casarnos en pandemia y explicando los motivos por los cuales queríamos hacerlo” detalló. Una vez que desde Mendoza le aprobaron la solicitud, Yesica y Sergio estuvieron listos para ir a dar el sí, pero los amigos y la familia no pudieron ingresar a la oficina por los protocolos dispuestos. “Fue raro ya que solo podíamos entrar los novios, dos testigos y la fotógrafa, además de quien nos casó. Teníamos que ingresar con barbijo y tuvimos que respetar el distanciamiento social (…) Nuestra familia no pudo ingresar, pero pudieron estar afuera del Registro también respetando el distanciamiento social y la familia de mi marido no pudo estar porque es de Corrientes, estuvimos averiguando para que vengan pero fue imposible ”.

La joven expresó que “ha sido una mezcla de sensaciones y emociones porque si bien la familia y amigos nos acompañaron, no fue como me imaginaba que sería, no pudieron entrar; faltaron muchos abrazos y besos y tuvieron que escuchar la ceremonia desde afuera”, sin embargo, a pesar de las limitaciones, Yesica confesó que “esta ha sido una experiencia inolvidable para nosotros y que sin dudas vamos a poder contar a nuestros hijos y nietos, porque sin planearlo fuimos unas de las pocas parejas que se casaron en pandemia” concluyó feliz la mujer.