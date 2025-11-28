Facebook X-twitter Youtube Instagram

Casi una tragedia en La Consulta: un árbol seco cayó sobre un auto donde viajaban dos personas

Ambos ocupantes se encuentran siendo atendidos por personal médico y están fuera de peligro.

Pasadas las 11 de la mañana de este viernes, dos personas que circulaban en un vehículo por la Ruta Provincial 95 en dirección Este fueron sorprendidas por la caída de un árbol seco sobre el rodado, a unos 500 metros de la Escuela Echeverría. El hecho provocó daños materiales.

Debido al lamentable episodio las dos personas que estaban a bordo resultaron heridas y fueron trasladadas por el personal policial a La Consulta, donde están siendo atendidos y están fuera de peligro.

La propia víctima, dialogó con El Cuco Digital y comentó que: “nosotros veníamos circulando con dirección al Este por la Ruta 95 y de pronto sin darnos tiempo de nada el árbol se cayo sobre el auto”, explicó Daniel Gómez, propietario del rodado.

En el momento no corría viento, no pasaba nada raro el árbol se cayó justo en ese momento, es más cuando paso eso, vecinos salieron nos asistieron y ellos mismos nos dijeron que ese árbol estaba seco hace tiempo y que pese a los reclamos nunca hicieron nada“, concluyó Gómez.

Información aportada por FM VIDA 99.5 (Marcelo Quintal)

