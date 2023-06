Caso Cecilia: el Equipo de fiscales ultima los detalles para dictar la prisión preventiva a los siete detenidos

Las nuevas pruebas que surgieron esta semana serán incorporadas durante esta jornada para dictar la prisión preventiva a los siete detenidos en la causa.

El Equipo Fiscal Especial (EFE) de Resistencia, Chaco, que investiga el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, tiene previsto ampliar las indagatorias de los siete detenidos en la causa para darles a conocer las nuevas pruebas incorporadas al expediente antes de dictar las prisiones preventivas, para lo cual tiene tiempo hasta mañana, informaron hoy fuentes judiciales.

También esperan para esta jornada incorporar formalmente al expediente judicial algunas de las pruebas ya producidas, como el informe sobre las comunicaciones mantenidas con los teléfonos de los imputados y la pericia sobre los restos óseos humanos encontrados en el río Tragadero, realizada por un equipo de antropólogos y forenses del Poder Judicial de Córdoba que viajó especialmente a Resistencia.

Un vocero de la investigación dijo a Télam que entre miércoles y jueves los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez ordenarán el traslado por etapas de los siete detenidos a la sede fiscal para que amplíen sus indagatorias de cara al dictado de las prisiones preventivas y a las nuevas pruebas producidas en el expediente.

El fiscal Gómez explicó que “se les va a tomar indagatoria a todos los imputados para ya hacerles conocer las nuevas pruebas que se incorporaron después de que ellos prestaron declaración de imputado con anterioridad. También allí se les va a dar a conocer el hecho puntual”.

“Luego está habilitada la posibilidad de formular una resolución, ya sea de prisión preventiva o no, para todos o algunos de los imputados”, comentó el representante del Ministerio Público.

La evaluación de los fiscales

En esta instancia, es posible que los fiscales decidan cambiar la calificación del delito que les imputa a algunos de ellos, añadió la fuente.

Consultado sobre la posibilidad de que haya algún beneficio para los imputados que aportaron datos a la investigación, Gómez respondió: “Eso se está analizando en función de toda la prueba que hay. Se está analizando cuál en definitiva va a ser el tipo penal que va a quedar en función del hecho que se les endilga en este momento”.

El integrante del Equipo Fiscal Especial (EFE) calificó como “un avance más” en la pesquisa, el hecho de que los antropólogos forenses confirmaran que los restos óseos secuestrados son humanos.

“No solamente dieron positivo para humanos, dieron que pertenecen a una persona adulta y que todos los restos humanos encontrados son de una misma persona”, remarcó.

Además, confirmó que en un colchón que los Sena regalaron a un vecino “se encontró sangre humana” y al respecto, aseguró que el EFE que integra siempre consideró que “el hecho se produjo en esa casa de Santa María de Oro 1460”, perteneciente al matrimonio Sena.

La causa

Por el femicidio de Cecilia (28) permanecen detenidos su esposo, César Sena (19); los padres de éste, Emerenciano Sena (59) y Marcela Acuña (51), el chofer José Gustavo Obregón (42), Fabiana González (36); el casero del campo de los principales sospechosos, Gustavo Melgarejo (29), y su pareja Griselda Reinoso (42).

El martes los expertos forenses que analizaron los restos óseos triturados y calcinados hallados la semana pasada en una de las márgenes del Río Tragadero confirmaron que pertenecen a una persona adulta y ahora buscarán extraer ADN para cotejar con familiares de Cecilia.

Además, los investigadores informaron el hallazgo de una mancha de sangre humana en un colchón que la familia Sena le regaló a un vecino del barrio Emerenciano cuatro días después del presunto femicidio.

Ese colchón pudo ser el mismo en el que tanto Acuña como González aseguraron en sus indagatorias haber visto “un bulto envuelto en una manta” la tarde el 2 de junio, cuando la joven desapareció.

En el caso de confirmarse que se trata de un rastro femenino, los fiscales dispondrán un cotejo de ADN con el patrón genético de Gloria Romero, madre de Cecilia.

Por otra parte, el EFE aguardaba para la entrega del informe final de la División Cibercrimen que peritó los teléfonos de los acusados.

Strzyzowski fue vista por última vez el viernes 2 de junio de 2023, a las 9.16, cuando ingresaba al domicilio de la familia Sena.

De acuerdo con la hipótesis principal del Ministerio Público, el asesinato estuvo motivado por un conflicto económico vinculado al divorcio entre la víctima y César Sena.

De acuerdo con la hipótesis principal del Ministerio Público, César Sena habría sido el autor material del femicidio y sus padres coautores, mientras que los otros cuatro detenidos están acusados como partícipes del hecho, aunque esa imputación podría ser modificada por la de “encubrimiento agravado”, con penas más leves.

Esta mañana, el defensor de César Sena, Ricardo Osuna, adelantó que su cliente “por ahora no va a declarar nada” y aclaró que él lo defiende “de lo que hay en el expediente”, que, consideró, son “indicios y presunciones”, ya que “concreto, no hay nada”.

Confirmaron que César Sena no va a declarar

El defensor Ricardo Osuna, quien representa a César Sena, el marido de Cecilia Strzyzowski y uno de los siete imputados por el presunto femicidio de la joven, adelantó que el presunto femicida no va a declarar. “Estamos esperando que la fiscalía junte algo en concreto”, afirmó el letrado en la puerta de la sede del Poder Judicial de Resistencia.

Osuna aseguró: “Hay indicios y presunciones, concreto, concreto, no hay nada y del primer día yo vengo diciendo eso. Fijate todo el despliegue que está haciendo el Ministerio Público Fiscal (MPF) que está por ir a reventar un pavimento, van a buscar allá en una pileta”.

Al preguntarle por los restos óseos de una misma persona adulta, que estaban junto al dije en forma de cruz que fue reconocido por la madre de Cecilia, el abogado dijo “todo eso lo tendrán que relacionar a la causa”.

Respecto a que Gustavo Obregón y Fabiana González lo ubicaron a César Sena como el responsable del hecho, Osuna indicó que “seguramente cada uno dará su versión de los hechos” pero después se verá “al final del camino que hay de concreto y qué no”.

El letrado añadió que se entrevistó con Sena hijo, a quien aparentemente “le encontraron una vacante en la unidad penal e iba a estar alojado con otra persona que estaba con una prisión perpetua”.

Según el abogado, le dio la información que “hay en el expediente porque él no tiene acceso a la causa. Me limito a informarle eso. Que él sepa dónde está parado en la causa, hasta ahora está parado con la poca prueba que tiene el MPF, hasta ahora siguen buscando, seguirán buscando”, explicó Osuna y agregó que “hasta el final del juicio puede estar sin declarar” y por ahora no lo hará.

“Les vuelvo a decir lo que dije en otros medios, lo cagó el primer abogado y hasta lo cagó el cura, así que te imaginás, yo por eso hasta ahora me limito a informarle el expediente”.

Tras ser consultado por la “presión social”, el abogado agregó: “Los fines de semana, los feriados largos, acá no se trabaja, y se trabajó por la presión social, sino acá no se hace nada”, manifestó.

En relación a las marcas en el cuello que César tenía tras la desaparición de Cecilia, Osuna indicó que él le dijo que fue por la “práctica brazilian jiu-jitsu”

En tanto, sobre el posible pedido de una nueva evaluación psiquiátrica a su asistido, afirmó que están “esperando un informe clínico psiquiátrico de él y en base a eso pedir una nueva pericia. Él no recibe ningún tipo de medicación, tengo informado por la defensora oficial que supuestamente tenía algún tipo de patología psiquiátrica. No sé, porque yo hablé normalmente con él”, aseguró.

Fuente: Tiempo Argentino