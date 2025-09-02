Caso docente acusada de distribuir material de abuso infantil: todavía se esperan las pruebas de celulares 

La docente fue detenida el pasado 7 de agosto.

La investigación, que tiene como principal acusada a una profesional de la docencia, que se desempeñaba como vicedirectora en la escuela Luis Piedrabuena del distrito del Cordón del Plata, en Tupungato, continúa en la etapa de investigación.

Leer también: https://www.elcucodigital.com/la-docente-que-fue-detenida-en-tupungato-por-difundir-material-de-abuso-infantil-fue-apartada-del-cargo-sin-goce-de-sueldo/

Luego de una alerta emitida por Google, el personal de investigaciones y delitos tecnológicos, de Tupungato, allanó la propiedad de la docente el pasado 7 de agosto, donde secuestró varios elementos tecnológicos y además trasladó a la profesional en calidad de detenida a la dependencia policial.

La docente recuperó luego de unas horas la libertad luego de pagar una fianza económica, pese a eso continúa ligada al proceso de investigación.

En ese contexto, el fiscal de la causa, informó a El Cuco Digital, que la investigación por el momento está dentro del proceso investigativo correspondiente y todavía se esperan por los resultados de las pruebas de los elementos tecnológicos que habían sido secuestrados por el personal.