Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 14, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 14, 2025

logo el cuco digital

Caso Espósito Véliz: la defensa apeló la elevación a juicio y pidieron el cambio de imputación

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

 La justicia lo tiene acusado de homicidio agravado en grado de tentativa (femicidio), privación ilegítima de la libertad agravada y aborto.

Agustín Espósito Véliz, continúa tras las rejas desde los primeros días de junio de este año, luego de ser denunciado por golpear salvajemente a su pareja de 18 años. Los golpes dejaron muy malherida a la joven, que tuvo que pasar por quirófano y permaneció en terapia intensiva varios días hasta que logró recuperarse. Durante esos días, la joven que cursaba un embarazo lo perdió producto del  cuadro que atravesaba.

Por esta situación, y con las pruebas que tenía la justicia en su poder, logró la detención del joven y lo imputó por  homicidio agravado en grado de tentativa (femicidio), privación ilegítima de la libertad agravada y aborto, siendo trasladado al Penal San Felipe.

En diálogo con la abogada defensora de la víctima, la misma aseguró a El Cuco Digital que: “en la última audiencia los defensores que tiene el acusado apelaron la elevación a juicio y buscan el cambio de imputación para lograr la libertad de su cliente”.

La defensa de Espósito Véliz, quiere sacar el homicidio en grado de tentativa, ya que ellos aseguran que mi defendida tuvo un golpe accidental cuando se estaba duchando”, comentó la defensora de la víctima.

Con esto buscan la libertad del detenido, pero creo que esto no va a prosperar, ya que esto de cambiar la calificación se puede realizar solo si hubiese existido una nulidad del proceso u sobreseimiento, algo que no ha pasado durante todo el proceso hasta el momento”, concluyó la defensora  de la víctima.

En las próximas semanas habrá una nueva audiencia en la causa, donde podría quedar definida la fecha de inicio del debate. 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Cayó una banda que operaba en Valle de Uco, San Juan y Bolivia

Investigación sin precedentes por narcotráfico en Valle de Uco: las mujeres “mula” llevaban más de un kilo de cocaína encapsulada

Tupungato: compró una moto, no hizo la transferencia y la policía se la secuestró por ser robada 

Dos jóvenes fueron detenidos tras robar en una despensa en San Carlos

Polémica por la canchas de pádel junto al helipuerto del Hospital Scaravelli: “la construcción es legal” dice el dueño

Dos hoteles de Valle de Uco reconocidos entre los mejores del mundo por la Guía Michelin

San Carlos: 19 aprehendidos y más de 500 personas identificadas

Orgullo sancarlino: Valentina jugará para el Seleccionado Nacional y busca apoyo para cumplir su sueño

La UEP de Tupungato realizó nuevamente controles en barrios conflictivos del  departamento

¡Atención tupungatinos! Llega el Paseo Peatonal al departamento con productos locales

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO