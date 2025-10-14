Caso Espósito Véliz: la defensa apeló la elevación a juicio y pidieron el cambio de imputación

La justicia lo tiene acusado de homicidio agravado en grado de tentativa (femicidio), privación ilegítima de la libertad agravada y aborto.

Agustín Espósito Véliz, continúa tras las rejas desde los primeros días de junio de este año, luego de ser denunciado por golpear salvajemente a su pareja de 18 años. Los golpes dejaron muy malherida a la joven, que tuvo que pasar por quirófano y permaneció en terapia intensiva varios días hasta que logró recuperarse. Durante esos días, la joven que cursaba un embarazo lo perdió producto del cuadro que atravesaba.

Por esta situación, y con las pruebas que tenía la justicia en su poder, logró la detención del joven y lo imputó por homicidio agravado en grado de tentativa (femicidio), privación ilegítima de la libertad agravada y aborto, siendo trasladado al Penal San Felipe.

En diálogo con la abogada defensora de la víctima, la misma aseguró a El Cuco Digital que: “en la última audiencia los defensores que tiene el acusado apelaron la elevación a juicio y buscan el cambio de imputación para lograr la libertad de su cliente”.

“La defensa de Espósito Véliz, quiere sacar el homicidio en grado de tentativa, ya que ellos aseguran que mi defendida tuvo un golpe accidental cuando se estaba duchando”, comentó la defensora de la víctima.

“Con esto buscan la libertad del detenido, pero creo que esto no va a prosperar, ya que esto de cambiar la calificación se puede realizar solo si hubiese existido una nulidad del proceso u sobreseimiento, algo que no ha pasado durante todo el proceso hasta el momento”, concluyó la defensora de la víctima.

En las próximas semanas habrá una nueva audiencia en la causa, donde podría quedar definida la fecha de inicio del debate.