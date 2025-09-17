Caso Esposito Véliz: la defensa de la víctima aseguró que pretenden cambiar la imputación del agresor

En las próximas semanas se llevará adelante una nueva audiencia para definir los pedidos planteados por la defensa del imputado.

Durante la jornada de ayer, en el Juzgado Penal Colegiado Valle de Uco, se llevó adelante una nueva audiencia en el caso que tiene sentado en el banquillo de los acusados al joven Agustín Esposito Véliz, acusado de homicidio agravado en grado de tentativa agravado por femicidio (tentativa de femicidio), privación ilegítima de la libertad agravada y aborto.

En dicha audiencia se debía tratar el pedido de la defensa de rechazar la elevación a juicio, algo que no pudo concretarse debido a que no se pudo desarrollar la audiencia como estaba planificada y se decidió postergar para las próximas semanas.

La defensa de la víctima, habló con El Cuco Digital y aseguró que “la defensa del imputado pretende un cambio de imputación, ellos buscan que se cambie a lesiones culposas y también sacar las agravantes para qué la pena a cumplir no sea alta“, aseguró la doctora.

Además, dejó en claro que: “en estas instancias procesales que estamos se encuentran los elementos de convicción suficientes para acreditar la plataforma fáctica que da origen a la calificación legal sostenida por el Ministerio Público Fiscal”.

“Las lesiones pusieron en riesgo la vida de mi defendida, le produjeron el aborto y en este hecho además estamos ante un hecho tentado por circunstancias ajenas a su voluntad. Recordemos que la víctima, cuando fue salvajemente agredida, pidió que la llevaran al hospital y que ella no iba a decir la verdad de lo que había pasado, esto se terminó conociendo gracias a la intervención del personal médico que la atendió, y que se dio cuenta de lo que estaba pasando realmente”.

“Como defensora de la víctima aseguro que nosotros tenemos acreditado en la justicia la situación de privación ilegítima de la libertad en la que ella se encontraba, también tenemos probado la situación de sumisión en la que se encontraba estando ferozmente golpeada y sin medios de comunicación, ya que le habían roto el celular”.

“También está probado cómo ella era escondida cuando el personal policial llegó a la casa del agresor luego de que tomaron conocimiento del hecho, todos los agravantes son indiscutibles en esta causa de violencia de género, es un hecho muy grave”, finalizó la defensora legal de la víctima.