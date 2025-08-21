Facebook X-twitter Youtube Instagram

Caso Esposito Véliz: rechazan la prisión domiciliaria y podría haber un juicio abreviado

El acusado está detenido en el penal San Felipe e imputado por homicidio en grado de tentativa agravado por femicidio, privación ilegítima de la libertad agravada y aborto.


Luego de la última audiencia que se solicitó por parte de su defensa, la justicia continúa llevando adelante la investigación y en las últimas horas se conoció que el caso se podría cerrar con un juicio abreviado, es decir, el acusado acepta los cargos en su contra y recibe una condena.


La abogada defensora de la víctima, Lorena Martín, habló al respecto con El Cuco Digital y comentó lo siguiente: “sabemos que el acusado no reúne los requisitos necesarios y que pide la justicia para acceder a una posible prisión domiciliaria”.


Además, agregó: “en los últimos días se conoció que se está hablando de un posible juicio abreviado, pero todavía no hay nada concreto y real al respecto, así que veremos qué es lo que sucederá en los próximos días, por ahora todo sigue igual”.


En la última audiencia que tuvimos, la defensa del imputado, denunció que su cliente ha sido golpeado y a sufrido vejaciones, pero lo concreto es que no ha presentado ninguna prueba que pueda mostrar o acreditar el peligro al que se está enfrentando Esposito Veliz”.


En esta última audiencia y en las anteriores, nunca planteó la domiciliaria o el pedido formal de una prisión en estas condiciones para su defendido debido a la situación que está pasando dentro del penal”, concluyó la doctora Lorena Martín.

