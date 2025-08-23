Caso Facundo Almendra: el jurado consideró que su padre no fue el culpable de su muerte y lo dejó en libertad

El próximo 27 de agosto habrá otra audiencia para dar a conocer la condena definitiva.

Ayer viernes concluyó el Juicio por Jurado por la muerte de Facundo Almendra, joven docente de 36 años, de La Consulta, San Carlos.

Facundo falleció el 30 diciembre de 2023 tras agonizar 27 días, a partir de un disparo de escopeta que le efectuó su padre.

El veredicto recayó Cristóbal Emiliano Almendra Blazques, un exmilitar, quien fue declarado culpable del delito de homicidio culposo, pero inocente del delito por el que se lo estaba juzgando, un homicidio doblemente agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego.

Cristobal Almendra le disparó un escopetazo por la espalda a a su hijo, el 3 de diciembre de 2024. Facundo agonizó 29 días. Por el hecho, el progenitor estuvo preso en el penal y luego se le dictó la prisión domiciliaria mientras aguardaba el juicio.

Después de varias audiencias donde se presentaron las pruebas y alegatos en un juicio por Jurado, la sentencia dictaminó que Cristóbal Almendra no fue el culpable de la muerte de su hijo. Según entendió la Justicia, Facundo murió en el hospital por complicaciones luego del disparo.

A Almendra padre se lo condenó por homicidio culposo, es decir, que se concluyó que no había tenido intención de matarlo, y que la muerte de Facundo fue posterior al hecho del disparo. Es decir que Almendra fue declarado inocente en la causa en la que se lo juzgaba, un homicidio doblemente agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego.

El delito de homicidio culposo tiene una pena de entre 1 a 5 años de prisión, y por el tiempo que Almendra padre estuvo detenido posiblemente ya haya cumplido la condena que le aplique la Justicia en la próxima audiencia. Ese es el motivo por el que, tras el juicio de ayer, Cristóbal Almendra quedó en libertad.

