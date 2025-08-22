Caso Gauna: fueron imputados los detenidos luego del ataque a tiros en Eugenio Bustos

El herido sigue internado en el hospital Central

En horas de la madrugada del día lunes, un grupo de personas irrumpió en un domicilio de calle La Virgen, en el distrito de Eugenio Bustos, San Carlos, lo que generó una discusión y en un momento dado uno de los atacantes sacó un arma de fuego y disparó al menos dos veces, donde una de las balas dio en la humanidad de Franco Gauna de 26 años.

El disparo fue en la cabeza y, según informaron los médicos, el proyectil ingresó en la zona temporoparietal izquierda, quedando alojada. Actualmente, se encuentra internado en grave estado en el hospital Central, donde además fue intervenido por los especialistas que le retiraron la bala.

Luego del ataque y con el correr de las primeras horas, personal policial y de investigaciones trabajaron en el hecho y el día miércoles, luego de realizar 14 allanamientos de manera simultánea, se logró la detención de 5 personas, que para la justicia están implicadas en el hecho. Entre los detenidos, aparecen reconocidos delincuentes y que ostentan un frondoso prontuario.

El fiscal, que tiene la causa en sus manos, informó a El Cuco Digital, que en las últimas horas, todos los detenidos por estar implicados en el hecho, fueron imputados por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Además, dijo que la investigación continúa adelante y lo que estamos esperando ahora es ver la evolución del herido, ya que necesitamos su declaración de los hechos.