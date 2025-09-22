Facebook X-twitter Youtube Instagram

Caso Gauna: prisión preventiva para los cinco detenidos y la justicia continúa la investigación

La justicia investiga dos hechos en paralelo

La justicia se encuentra en plena investigación, luego del hecho de sangre que sucedió en San Carlos, el pasado 18 de agosto, que terminó con Franco Gauna, con un disparo en la cabeza. El joven permaneció internado en grave estado de salud y luego de casi tres semanas de internación recibió el alta médica.

Por este hecho, la justicia y el personal policial, entre la mañana del martes 19 y el miércoles 20 de agosto realizó más de 10 allanamientos donde se logró la detección de 5 sospechosos,  entre los cuales se encontraban dos con extenso portuario y muy conocidos ya en ámbito policial por las innumerables causas en su contra.

Ya detenidas estas personas, fueron imputadas y días atrás se desarrolló una audiencia en el caso donde se les dictó prisión preventiva a todos ellos. “Van a continuar detenidos mientras la investigación esté en curso”, aseguró a El Cuco Digital una fuente cercana a la investigación.

Por otro lado, desde las oficinas de la fiscalía que tiene la causa, informaron que, además de los 5 detenidos por el ataque que dejó gravemente herido a Gauna,  hay dos detenidos más, quienes están siendo investigados por un ataque que sufrió la casa de uno de los 5 detenidos varias horas antes del ataque al joven que recibió el disparo en la cabeza.

“En esta causa estamos investigando dos hechos, el primero es el que terminó con el herido de arma de fuego y otro donde la casa de uno de los detenidos por el ataque Gauna, habría sido atacada varias horas antes”, aseguró una fuente oficial de la causa.

“Una mujer de los detenidos salió en los medios hablando de esta situación y la justicia la está investigando, por eso se mandó a detener a estas dos personas, que se mantienen detenidas por estas horas”.

“De igual manera, estas personas que están detenidas por el ataque que ocurrió horas antes del ataque a Gauna, no están detenidas por este hecho,  ellos quedaron a disposición de la justicia por tener antecedentes penales,  en este ataque que se está investigando no resultó ninguna persona herida y la pena en expectativa es más baja respecto a la otra donde una persona resultó herida de arma de fuego”, concluyó la información aportada al medio.

