Caso Graciela Monla: la justicia espera los resultados de laboratorio para determinar causas de muerte

La anciana de 81 años murió en el Instituto Médico y su cuerpo presentaba lesiones.

El pasado 30 de enero, en horas del mediodía, en el Instituto Médico de Tunuyán, se constató la muerte de Graciela Monla (81). La anciana había sido encontrada por la policía en su domicilio ubicado en Ruta 92, frente a la intersección con calle Sarmiento, en el distrito de Colonia Las Rosas, en un estado grave de salud y con pocos signos vitales.

Tras la muerte, se informó por parte de las autoridades judiciales que la mujer presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo. Por otro lado, trascendió que el médico forense que realizó la necropsia habría indicado que el cuerpo presentaba lesiones que podrían ser compatibles con un abuso sexual.

A 15 días del hecho, autoridades que llevan adelante la causa informaron que están a la espera de la llegada de los resultados de los análisis de laboratorio que se ordenaron realizar. Con esta medida se podría determinar la causa de muerte y, de esa manera, poder continuar con la investigación del caso, informó la propia fiscal de la causa.

A la espera de dichos resultados, en la causa ya se han tomado declaraciones a personal de salud que atendió a la víctima y también a las personas que estuvieron en los días previos y últimas horas junto a Monla.