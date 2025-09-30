Caso José Luis Núñez: declaró el médico forense y aseguró que la muerte  era irreversible producto de los golpes que tenía en el cuerpo

El conductor que lo atropelló y abandonó pagó una fianza y accedió a la libertad condicional.

El pasado 18 de septiembre, en una audiencia que tuvo lugar en el Juzgado penal de Tunuyán, el juez de la causa, Marco Martinelli, le otorgó la libertad condicional a alias “Tatu”Miranda, quien el pasado 7 de septiembre atropelló y se fugó del lugar dejando el cuerpo malherido de José Luis Miranda dentro de un zanjón.

Pese a la libertad del principal sospechoso, el abogado de la familia Lucio Chávez, informó que continúa la investigación y siguen recabando pruebas para agregar al expediente.

En ese contexto y respecto a los avances de la causa, el propio abogado de la familia de la víctima, informó que días atrás se le tomó declaración al médico forense.

“El profesional aseguró que la muerte de José Luis Núñez, era irreversible ya que el cuerpo presentaba varios golpes en diferentes parte del cuerpo “, informó Chávez a El Cuco Digital.

Por último y respecto al conductor del auto aseguró que “ él está con libertad condicional y debe cumplir con las restricciones impuestas como son no poder salir de la provincia sin autorización y también debe presentarse todas las semanas en la fiscalía a firmar su condicional”, concluyó el abogado Lucio Chávez.