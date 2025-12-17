Casting de Artistas para la Vendimia de Tupungato 2026

Actores, actrices y bailarines podrán inscribirse de manera personal e individual para acceder a la instancia de audiciones que se realizará el sábado 27 de diciembre.

La Municipalidad de Tupungato informa que, desde el 16 al 26 de diciembre permanecerán abiertas las inscripciones para todos y todas las artistas que deseen participar del espectáculo central de la Vendimia Departamental 2026.

Finalizado el período de inscripción, se comunicarán los horarios y lugares de audición según la disciplina artística seleccionada.

Requisitos

Presentar fotocopia de DNI.

Ser mayor de 16 años.

En el caso de menores de edad, deberán asistir acompañados por una persona adulta con su respectivo DNI.

Inscripciones

Las personas interesadas pueden registrarse de forma online mediante el siguiente enlace Inscripción de Artistas, otra opción son las inscripciones presenciales en la Dirección de Cultura (calle 9 de Julio 175), de lunes a viernes, de 8 a 14h.