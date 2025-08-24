Cayó “el Loco” en San Carlos, con drogas y dinero: podría tener relación en la causa del Kaká y el Oso

La causa quedó bajo jurisdicción de la Comisaría 18 de San Carlos.

Personal del Departamento de Lucha contra el Narcotráfico Valle de Uco, División San Carlos llevó a cabo un operativo el día viernes alrededor de las 18:40 horas, con intervención de la Unidad Fiscal Mendoza. La acción se desarrolló en el Barrio Huayquería, distrito de Eugenio Bustos, San Carlos, donde se ejecutó una orden de allanamiento que culminó con la detención de “El Loco”, de 39 años.

El detenido fue imputado por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, específicamente por comercio en la modalidad de narcomenudeo. En el lugar se procedió al secuestro de $345.000 en efectivo, librillos para el armado de cigarrillos artesanales, envoltorios de nylon transparente con cocaína (6,1 gramos), marihuana en distintas presentaciones (picadura fraccionada, flores, y marihuana compactada en envoltorios de 130,3 gramos y un trozo de 189 gramos), además de un teléfono celular.

Por disposición judicial, todo lo secuestrado quedó bajo resguardo, y El Loco, fue alojado en la comisaría correspondiente por jurisdicción en calidad de detenido comunicado. Se prevé su traslado a la Unidad Penal N.º 32 el próximo lunes.

“El Loco” posee un extenso prontuario delictivo, con antecedentes por delitos contra la propiedad, contra las personas y por infracción previa a la Ley de Estupefacientes, también en modalidad de comercio. Además, mantenía una estrecha relación con los detenidos conocidos como “Kaká” y “Oso”, implicados en un hecho reciente de suma gravedad, en el que una persona resultó herida por arma de fuego y permanece internada en terapia intensiva en el Hospital Central.